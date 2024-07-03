Індія цьогоріч інвестує $33 мільярда в ТЕС на вугіллі. Це в 10 разів більше, ніж у попередні роки
Індія попросила енергетичні компанії замовити цього року обладнання на $33 млрд, щоб пришвидшити збільшення потужностей вугільної електростанції в наступні роки.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.
Як зазначається, такий безпрецедентний крок уряду допоможе додати 31 ГВт у енергосистему протягом наступних 5-6 років.
Звернення отримали як державні компанії NTPC (National Thermal Power Corporation) і SJVN (Satluj Jal Vidyut Nigam), так і приватні Adani Power і Essar Power.
Цілі є амбітними, враховуючи, що в попередні роки країна замовляла обладнання потужністю близько 2-3 ГВт на рік, за винятком торішніх замовлень на 10 ГВт.
Як повідомляється, Індія поспішає з додаванням нових електростанцій, що працюють на вугіллі, оскільки вона ледь здатна задовольнити високий попит на електроенергію в години, коли немає сонячної енергії.
Після пандемії попит на електроенергію в країні встановив нові рекорди завдяки найшвидшому економічному зростанню серед великих економік і частішій кількості випадків спеки.
У червні в Індії спостерігався найбільший дефіцит електроенергії за 14 років, проте завдяки докладеним зусиллям їй вдалося уникнути нічних відключень.
"Останні великі замовлення на енергетичне обладнання були розміщені приблизно на 20 ГВт приблизно в 2009-2010 роках, коли китайські компанії китайські компанії забрали більшість пирога", – сказав один зі співрозмовників агентства.
Тепер більшість контрактів на нове обладнання, наімовірніше, отримає державна компанія Bharat Heavy Electricals.
Наприкінці червня повідомлялося, що обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли. Трейдери пояснили це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль