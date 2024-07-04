США та ЄС продовжують тиснути на Raiffeisen через зв’язки з РФ, – Reuters

США та Європейський Союз не збавляють тиск на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International через його бізнес у Росії.

Зокрема, як пише Reuters з посиланням на власні джерела, Вашингтон не відмовився від своєї погрози відрізати Raiffeisen від долара і продовжує спостерігати за банком, його відносинами з Росією та будь-якими потенційними порушеннями санкцій, передає liga.net.

Як у США, так і всередині банку розуміють, що таке обмеження стане фатальним для банку і його наслідки можуть перекинутися на фінансову систему Європи.

Тому у США хотіла б, щоб саме європейські регулятори змогли змусити банк послабити зв’язки з Москвою.

Представники Європейського центрального банку були присутні на засіданні наглядової ради Raiffeisen у червні й поставили перед банком вимогу негайно, протягом найближчих тижнів, окреслити кроки для виходу з Росії.

За словами одного з джерел, регулятори навіть вивчали можливість примусового поділу Raiffeisen, але побоюються, що це може спровокувати банківську паніку.

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Як розповів один зі співрозмовників Reuters, після того, як Raiffeisen погодився допомогти підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці вивести активи з австрійського будівельного концерну Strabag, відносини між банком і регулятором загострилися.

У ЄЦБ вважають Raiffeisen нечесним і бояться, що недостатньо володіють інформацією про російські операції банку.

За даними агентства, у Raiffeisen в Росії застрягло близько 5 млрд євро капіталу, і угода зі Strabag повинна була вивільнити $1,5 млрд з цієї суми.

Банк неодноразово заявляв, що має намір піти з Росії, але не може сказати, коли саме це станеться.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.