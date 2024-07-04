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Новини
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Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу

рубль

Падіння рубля призвело до того, що Росія вибула з десятки найбільших економік світу.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Світового банку.

Зазначається, що у 2023 році російська економіка зросла на 3,6% – більше, ніж світова, але через послаблення рубля в доларах її розмір скоротився на 10,8% – з $2,27 до $2,02 трлн.

Унаслідок цього у рейтингу розміру економік Росія опустилася з восьмого місця на одинадцяте, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча вони торік зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.

Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє Німеччину. Лідирують з величезним відривом США: в абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську – $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.

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У перерахунку на душу населення Росія виглядає ще бліднішою: ВВП торік склав $13 817 в порівнянні з $15 445 роком раніше – за цим показником Росія опустилася на 86-е місце (між Мексикою та Аргентиною).

Водночас російські чиновники слідом за президентом Путіним надають перевагу іншому рейтингу – не за абсолютним розміром ВВП, який сильно залежить від коливань курсів валют, а за паритетом купівельної спроможності. У ньому Росія посідає вищі місця та перебуває у десятці.

Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.

Автор: 

ВВП (1157) Світовий банк (582) росія (14416)


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Топ коментарі
+8
Треба, щоб росія вилетіла з десятки бензоколонок світу.
Нема нафти - нема нічого.
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04.07.2024 11:10 Відповісти
+7
Враховуючи що значна частина економіки це ВПК,те що виробляється нищиться на фронті.Сміливо можна опускати ще нище.
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04.07.2024 11:28 Відповісти
+5
Головне що тупим кацапам вдолблюють що вони мають передову економіку і ті вірять ,а якщо взяти що понад 60% цієї економіки складає сировина,ці варвари тільки руйнувати вміють ,зате цим виродкам землі мало, самі не вміють житти і іншим не дають
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04.07.2024 11:12 Відповісти
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Вони вже перейшли на інвалюту бричку чи ні ?
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04.07.2024 11:02 Відповісти
Теперь им до Украины далеко.
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04.07.2024 11:07 Відповісти
Треба, щоб росія вилетіла з десятки бензоколонок світу.
Нема нафти - нема нічого.
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04.07.2024 11:10 Відповісти
Головне що тупим кацапам вдолблюють що вони мають передову економіку і ті вірять ,а якщо взяти що понад 60% цієї економіки складає сировина,ці варвари тільки руйнувати вміють ,зате цим виродкам землі мало, самі не вміють житти і іншим не дають
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04.07.2024 11:12 Відповісти
Враховуючи що значна частина економіки це ВПК,те що виробляється нищиться на фронті.Сміливо можна опускати ще нище.
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04.07.2024 11:28 Відповісти
Методика оцінки "розміру економіки" засрашки західними "експертами" основа на офіційних даних самої засрашки. "Міжнародним експертам" ніколи займатись вивченням реальної економічної статистики експорту-імпорту за даними торгівельних партнерів засрашки чи досліджувати реальні, а не вигадані росстатом об'єми фізичного виробництва. Саме тому засрашка намалювала собі "ВВП по ППС" такий, як захотілося.

Ну а "дзвіночки" того, що означає "наслідки для неї будуть дуже тяжкими" - ми вже бачили цієї зими, коли навіть по пропущеним цензурою повідомленням в засрашці колапсувало ЖКГ і реально сотні тисяч осіб (а реально - мільйони) залишились без опалення під час морозів. Відповідно - зросла смертність. Відповідно, знизилась продуктивність праці, бо мільйони додаткових хворих простудними та респіраторними захворюваннями.

І нагадую, лише за офіційними даними щодо бюджетних розподілів, на 2024-й рік "на ЖКГ" в них скорочуються видатки В ДВА РАЗИ у порівнянні з "жирним" 2023 роком...
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04.07.2024 11:59 Відповісти
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04.07.2024 11:29 Відповісти
а це як так? буквально вчора тут була новина, що той самий світовий банк переніс москалів з вище середнього рівня багатства до високого рівня і тут новина, що середній москаль тепер вже бідніший став за рік? ви вже там визначтесь якось....
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04.07.2024 11:31 Відповісти
І Україну перевели до економіки вищої за середню.
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05.07.2024 00:37 Відповісти
Не може буть,не вірю,ще неділю назад путло говорив що помийка 4єкономіка в світі,а тут раз і 11.
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04.07.2024 11:38 Відповісти
Але тим часом підарів і грошей для терору України вистачить надовго
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04.07.2024 12:23 Відповісти

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