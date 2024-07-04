Росія вилетіла з десятки найбільших економік світу
Падіння рубля призвело до того, що Росія вибула з десятки найбільших економік світу.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Світового банку.
Зазначається, що у 2023 році російська економіка зросла на 3,6% – більше, ніж світова, але через послаблення рубля в доларах її розмір скоротився на 10,8% – з $2,27 до $2,02 трлн.
Унаслідок цього у рейтингу розміру економік Росія опустилася з восьмого місця на одинадцяте, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча вони торік зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.
Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на четверте місце, пропустивши на третє Німеччину. Лідирують з величезним відривом США: в абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську – $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.
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У перерахунку на душу населення Росія виглядає ще бліднішою: ВВП торік склав $13 817 в порівнянні з $15 445 роком раніше – за цим показником Росія опустилася на 86-е місце (між Мексикою та Аргентиною).
Водночас російські чиновники слідом за президентом Путіним надають перевагу іншому рейтингу – не за абсолютним розміром ВВП, який сильно залежить від коливань курсів валют, а за паритетом купівельної спроможності. У ньому Росія посідає вищі місця та перебуває у десятці.
Як повідомлялося, раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що Росії вдалося трансформувати свою економіку і уникнути колапсу під тиском санкцій, але через 2-3 роки наслідки для неї будуть дуже тяжкими.
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Ну а "дзвіночки" того, що означає "наслідки для неї будуть дуже тяжкими" - ми вже бачили цієї зими, коли навіть по пропущеним цензурою повідомленням в засрашці колапсувало ЖКГ і реально сотні тисяч осіб (а реально - мільйони) залишились без опалення під час морозів. Відповідно - зросла смертність. Відповідно, знизилась продуктивність праці, бо мільйони додаткових хворих простудними та респіраторними захворюваннями.
І нагадую, лише за офіційними даними щодо бюджетних розподілів, на 2024-й рік "на ЖКГ" в них скорочуються видатки В ДВА РАЗИ у порівнянні з "жирним" 2023 роком...