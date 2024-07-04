"Укренерго" попередило про фейк у мережі про "зональні" відключення світла

У мережі поширюють інформацію про "зональні" відключення світла – начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. НЕК "Укренерго" наголошує, що це фейк.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликали користуватися інформацією лише з офіційних джерел: сторінки компанії, Міненерго та обленерго.

Як повідомлялося, 4 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби по всій території України. З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.