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Новини
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"Укренерго" попередило про фейк у мережі про "зональні" відключення світла

укренерго

У мережі поширюють інформацію про "зональні" відключення світла – начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. НЕК "Укренерго" наголошує, що це фейк.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації", – йдеться у повідомленні.

Укренерго попередило про черговий фейк

В "Укренерго" закликали користуватися інформацією лише з офіційних джерел: сторінки компанії, Міненерго та обленерго.

Як повідомлялося, 4 липня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби по всій території України. З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Автор: 

електроенергія (4287) Укренерго (2018) фейк (25) відключення світла (604)


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Зато не фейк що є міста в яких не відключали світло зовсім а є де виключають по декілька разів на добу! Чи укренерго ідіоти і думають що у людей немає родичів. І люди нікуди не їздять??
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04.07.2024 12:39 Відповісти
Ви зайдіть сюди хвилин за 30. Все буде заср@то х@йловськими тролями . Вони на новини, де наші кошмарять орків не заходять. А
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04.07.2024 13:02 Відповісти
Ну, не такий вже і фейк. Було ж офіційне повідомлення, що на прифронтових територіях не відключатимуть.
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04.07.2024 12:49 Відповісти
Какаяразніца! Ніхто ж не зможе перевірити. Бо для цього треба бути присутнім у декількох місцях одночасно.
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04.07.2024 13:03 Відповісти
до речі, ця "інформація" з'явилася на кацапському телеграмі, які так ******* зелені ********.
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04.07.2024 13:21 Відповісти
Зєля,або займись електроенергією для населення, або щось може бути погане. Судячі з настроїв на форумах з цього приводу (Дніпро) народ на межі! Потрібні термінові реальні кроки, а не якісь пустопорожні понти про додаткове "інформування".
Проблема дуже гостра..
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04.07.2024 13:32 Відповісти
У мене вчора, на добу було лише 5 годин подачі електроенергії, сьогодні 6 годин зі світлом. Дніпро.
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04.07.2024 22:41 Відповісти
Та це звичайний рекламний пост. Щось страшне напишуть і внизу кнопка. Укренерго саме х.ней страждає
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04.07.2024 14:57 Відповісти
вороже ыпсо зате в укр єнерго порфі з тускаквець сидять від бабусі бені та тітки гудущої потужно в гудок ріната
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04.07.2024 17:18 Відповісти

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