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Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, ресурсу для підвищення пенсій не вистачає, – Жолнович

оксана,жолнович

Через виїзд великої кількості українців за кордон кількість платників Єдиного соціального внеску в Україні вже менша, ніж кількість пенсіонерів. Тому у держави не вистачає ресурсу для збільшення виплат.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила під час заходу "Захист соціальних прав під час війни в Україні" у Вільнюсі, відеозапис якого оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

"Через зменшення кількості людей, бо велика кількість їх або воює, або виїхала ряттувати своє життя, ми втсрачажмо можливість для соціального захисту громадян. У нас не вистачає ресурсу щоб підтримати або збільшити пенсії для наших пенсіонерів і сьогодні практично всі вони на межі бідності. Так, у нас зросла бідність", – сказала Жолнович.

Очільниця Мінсоцполітики уточнила, що наразі платників Єдиного соціального внеску в Україні вже менше, ніж пенсіонерів.

"У нас сьогодні критична ситуація з пенсійним забезпеченням, адже 9,5 млн людей платять ЄСВ, а 11 млн пенсіонерів пенсію отримують... Це дуже несприятливе співвідношення для того, щоб посилювати соціальний захист в солідарній пенсійній системі, для наших громадян", – пояснила Жолнович.

Водночас вона анонсувала зміни до законодавства, які мають зробити більш справедливими пенсії для тих пенсіонерів, яким вони були призначені відносно давно.

За словами Жолнович, це перша частина великої реформи, яка має об’єднати усі соціальні виплати у єдиний Соціальний кодекс. Другою частиною реформи має стати запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

"Ми повинні дати можливість нашим громадянам, які сьогодні працюють, створити власні заощадження для того, щоб мати можливість забезпечити себе на пенсії в майбутньому. Крім того, як показує практика інших країн, такі накопичення є ще й дуже хорошим внутрішнім інвестиційним ресурсом, який нам потрібний для відновлення", – додала Жолнович.

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Як повідомлялося, схвалена 28 червня Кабміном Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, також передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.

Водночас Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Автор: 

пенсіонери (433) пенсія (693) Міністерство соціальної політики (667) Жолнович Оксана (28)


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Топ коментарі
+38
Красти менше рєлігія нє позволяєт.
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04.07.2024 13:55 Відповісти
+34
Дід з бабою накопичували, держава пограбувала.

Батько з мамою накопичували, держава пограбувала.

Тепер хочуть щоб я накопичував, мабуть немає більше що грабувать.
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04.07.2024 13:56 Відповісти
+30
Не вірю! Це ІПСО! Трєтьякова ж подала проект ппо підняття оплати помічникам нардепів до 124 тисячі гривень! Отже є гроші! Жолнович розповсюджує ІПСО! Хіба нє?
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04.07.2024 14:06 Відповісти
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04.07.2024 15:22 Відповісти
Пруф на звіт?
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04.07.2024 16:12 Відповісти
Деніс, Вас в гуглі заблокували? Розмір витрат ПФУ та розмір внесків, сплачених до ПФУ порівняйте.
Я не Ваша служка, щоб Вам калькулятором та жопо-подтерателем працювати. Ви маєте вміти контролювати видатки своєї держави.
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04.07.2024 16:14 Відповісти
Ви казали про звіт якоїсь міжнародної організації.
Цікаво було б почитати.
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04.07.2024 16:17 Відповісти
Це міжнародної компанії аудит був, який не оприлюднений (NDA тому що), але ці показники можна легко знайти, якщо маєте таку мету.
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04.07.2024 16:23 Відповісти
Ясно. Таємний інсайд. Як і про стодоларові купюри у якості серветок.
Чому б не повірити. Ми любимо зраду.
Ви знаєте, що Харків обстрілюють не КАБами, а звичайною ствольною артилерією, а в харківському "Метро" спрацював невстановлений ВП, до якого русня не має жодного відношення?
А просто сьогодні совбєз ереф розглядає таємну пропозицію зєлі щодо негайного припинення вогню.
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04.07.2024 16:32 Відповісти
як він може витрачати більше ніж отримує? шо ви курите?
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04.07.2024 16:25 Відповісти
шо?
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05.07.2024 09:57 Відповісти
14 бригад за словами Зеленського стоїть без зброї, з пенсіями ситуація критична. Але ефективний менеджер у Зеленського е, цікаво які він вказівки виконує, якщо нічого немає.
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04.07.2024 15:15 Відповісти
Звичайно "ситуація буде критичною"!
СТО, ДВІСТІ тисяч пенсії ДЕХТО отрумує, а то й більше -- іншим не вистачає!
Колишні українські шахтарі на окупованих територіях отримують як українську, так і кацапську пенсії -- це ж теж нормально і правильно.

А хто коли проводив аудит пенсій в Україні?
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04.07.2024 15:21 Відповісти
а может хватит платить тем кто присягнул на паспорт рф и воюет против Украины?
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04.07.2024 15:31 Відповісти
А звідки будуть гроші, нічого не працює.
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04.07.2024 15:32 Відповісти
Зато заброньовані чиновники і менти отримують 20-40 тис грн на місяць і вних все в шоколаді. Про суддів з зарплатами 200-300 тис грн на місяць я вже мовчу.
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04.07.2024 15:36 Відповісти
Які нахабні! Це на вас коштів не вистачає, а не на пенсіонерів!
Бо пенсіонери на пенсію собі заробили, а от ви собі на підвищену зарплату, ні
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04.07.2024 15:48 Відповісти
не торкайтесь недоторканих
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04.07.2024 19:24 Відповісти
Владні чинуші так наскирдували грошей на крадівництві шо їм на тисячу років на пенсійне забезпечення для себе красивих хватить а народ хай дохне
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04.07.2024 15:55 Відповісти
"усі будем воювати", нашо вам та пенсія. Грошей у бюджеті нема і не буде, вам же сказали, шоп не чекали пенсій Сарказм якшо шо.
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04.07.2024 15:58 Відповісти
Просто подивіться ким було більшість нинішніх українських політиків у 90-ті роки. Від своїх звичок солодко жити за рахунок інших громадян вони зовсім не відмовилися тільки масштабували їх.
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04.07.2024 15:59 Відповісти
Зменшити пенсії тим, чиї діти виїхали за кордон і вже не працюють на нашу державчу. Чому ми маємо годувати їхніх батьків?!
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04.07.2024 16:04 Відповісти
Тому що вони до виходу на пенсію сплачували внески, але це до тупих ніколи не дійде.
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04.07.2024 17:25 Відповісти
ПФУ ще жодного разу ніхто не перевірив від а до я. Там потрібен тотальний аудит і світ здригнеться
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04.07.2024 16:05 Відповісти
Друзі,ви не звернули увагу? У зеленопикого ,картавоголосого лайна-ніколи нічого не вистачає! Грошей,пенсій,електрики,снарядів,ракет,набоїв,засобів ППО і т.д але завжди вистачає на пенсії суддям і чекістам,на кацапополонених,на кілограми валюти у Колі Котлети,на гроші режисеру 95-кварталу для покупки фірми по торгівлі електрикою,в аккурат,перед масовими відключеннями по 12 годин і т.д?
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04.07.2024 16:19 Відповісти
Може таки вибори? Чище не на часі?
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04.07.2024 16:30 Відповісти
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04.07.2024 16:23 Відповісти
Урізати мільйонні сотньотисячні виплати своїм махровим корупціонерам не бажають, заради них краще згноять малозабезпечених пенсіонерів з 2.5 - 4 тис.грн. місячного доходу
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04.07.2024 16:37 Відповісти
Ось вона - спражня реальність "країни мрій" зе.
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04.07.2024 17:13 Відповісти
А тепер подумайте яка срака тут буде після закінчення війни коли вйськові не будуть отримувати великі зп а чинуш не буду утримувати західні кредитори.
Дефолт, який нам обіцяв Беня, набагато ближче ніж хтось собі думає.
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04.07.2024 17:14 Відповісти
Кінець настане з зимою...
Хто в ЗУНР, готуйтесь перекривати дороги, щоб ті суки кієвські не повтікали.
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04.07.2024 17:24 Відповісти
Літаком дискотечним тікати будуть.
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04.07.2024 23:44 Відповісти
Молодці, довоювалися. Нинішні пенси та вже ті хто скоро ними стане повинні знати - пенсій не буде. І це факт.
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04.07.2024 17:35 Відповісти
"ми втсрачажмо" - це якраз про те, що у нас відбувається.
Ресурс, правда, є, але ж тоді треба буде підрізати величезні виплати таким незахищеним верствам пенсіонерів, як судді, прокурори, відставні паркетні генерали та інші бідолашні.
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04.07.2024 18:44 Відповісти
А оцих, 50+, що вiдправили пiд КАБи и накопичували все життя? Вони до пенсii не доживуть, взагалi.
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04.07.2024 18:50 Відповісти
злодії зажимають простий народ.
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04.07.2024 19:29 Відповісти
То посил до того що пенсі в майбутньому в Україні не буде.що накопичив то і будеш мати. От прокурори, наприклад, або можновладці, або силовики, і навіть ТЦКуни вони вже про то давно піклуються
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04.07.2024 19:40 Відповісти
Так ермак с клоуном и остальным зеленым сбродом вывел из Украины около 3 миллиардов долларов.
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04.07.2024 19:59 Відповісти
экономика должна быть экономной сказал тов. л. и. брежнев --- и он хоть и был в последней стадии маразма но ему писали люди понимающие . правда потом над этой фразой ржали все страны мира с рыночной экономикой --- и именно поэтому в сересере не было автомобилей . стиралок . телевизоров . холодильников . свч . пылесосов --- короче в 1990 году не было НИХУЯ даже сигареты ..прима.. и ..беломорканал.. давали по талонам . хоз мыло тоже по талонам ---- это была экономика экономной --- сейчас магазины завалены автомобилями . телевизорами . холодильниками . свч . и чего только хочеш но не все люди могут это купить даже в кредит . и тут возникает вопрос а как появились олигархи при кучме . кто прихватизировал все заводы и фабрики и почему ЛЮДИ с пенсией 3700грн донатят больше чем те кто забрал все практически задарма
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04.07.2024 20:03 Відповісти
а яке у вас грошове утримання та у ваших підлеглих, а ваші премії, здуріти треба, а прокаташки по світу бездарні, що ви постійно брешете, людей в країні стало менше більше чим на 10 млн, а скільки загинуло, а скільки колаборантів, а днр -лнр, а ви продовжуєте дурити народ
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04.07.2024 20:26 Відповісти
ой, та хай не п#здять, на песіонерів знайдуть, бо це ж основні виборці які йдуть на дільниці на відміну від молоді
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04.07.2024 21:12 Відповісти
Понавибирали молоді, ****, в 19-му прикольних чуваків па-пріколу, щоб хоть паржать. Тепер кров`ю харкаємось. Виборці вони...
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05.07.2024 08:24 Відповісти
Як таке можливо при потужному Лідору і потужному менеджері єрмаку? Порошенко вкрав? Ухилянти?
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04.07.2024 21:57 Відповісти
Держава не спроможна виконувати свої обов'язки. Вихід є - відставка уряду і парламенту та вибори до Верховної ради і створення нового уряду.
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04.07.2024 22:29 Відповісти
Нехай Стефанчук, припинить виплати зрадникам України з ВРУ, що поутікали за кордон, з грошей Українців, та сотень їх помічників!!!

Королевській та льовочкіним і іншим ригоАНАЛАМ за кордоном, Стефанчук із замам, бухгалтерія ВРУ, справно перераховувала гроші !!
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04.07.2024 23:58 Відповісти
цікаво,яка зарпалата у цієї пані)
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05.07.2024 00:24 Відповісти
ЗЕленого хрипуна, до суду !
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05.07.2024 06:41 Відповісти
уволить всех дармоедов тогда появиться. эту телку первую ДЕЛЕТ.
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09.08.2024 18:52 Відповісти
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