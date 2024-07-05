Росіян не пускатимуть до Чехії без біометричного паспорта

Чехія перестала визнавати небіометричні закордонні паспорти Росії, таким чином росіяни з такими паспортами не зможуть перебувати на території європейської країни легально.

Про це повідомляє iDNES, передає Європейська правда.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що безпека є пріоритетом для чеського уряду, тому він "не буде чекати подальшого саботажу". Відтак, громадяни Росії з небіометричними паспортами не зможуть перебувати на території Чехії.

Чехія поінформувала про своє рішення на засіданні компетентного органу ЄС і закликала інші держави вжити аналогічних заходів.

"Якщо громадянин Росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває тут нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити. Небіометричні паспорти набагато легше модифікувати і підробити", – пояснила представниця відділу комунікації МЗС Чехії Мар’яна Вернерова.

Той, хто хоче залишитися в Чехії, повинен довести свою благонадійність, додав Ліпавський.

"Я також працюватиму над тим, щоб обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, оскільки це ще один інструмент шпигунства проти демократичних країн", – також сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Росії підготувало законопроєкт, який, у разі його ухвалення, наділить Федеральну cлужбу безпеки РФ та МЗС Росії повноваженнями щодо вилучення внутрішніх та закордонних "недійсних" паспортів росіян, зокрема за кордоном.

У разі вилучення закордонного паспорта за кордоном громадянину буде видано документ для повернення на територію Росії.