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Новини
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Українські підприємці підвищують зарплати через брак працівників, – Нацбанк

офіс,робота,вакансії

Українські підприємства продовжують відчувати брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Зазначається, що разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

Зарплати у червні

Як додали в огляді, у червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії.

Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.

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Раніше повідомлялося, що середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у травні 2024 року зросла до 50,9 тис. грн, порівняно з 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад становить 23,9 тис. грн.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Автор: 

НБУ (9371) робота (910) зарплата (1137)


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Топ коментарі
+9
До чого тут розбіглися? Їх в буси запакували, а не розбіглися. Підняття зарплат істотно не змінить ситуацію.
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05.07.2024 10:41 Відповісти
+7
який хрин піде на роботу до підприємця,(навіть за високу зарплату),котрого "зелені зрадники" зобов'язали бути де-факто "слугою" ТЦК і роздавати повістки своїм працівникам ???
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05.07.2024 10:07 Відповісти
+6
Так курс валюти зріс майже на 15 пунктів , чи чиновники зовсім тупі , зарплати як були так і залишилися у валюті , а в гривнях на папері звісно зросли і вони це вважають своєю перемогою
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05.07.2024 10:14 Відповісти
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Только видимо работать нужно еще и за того парня. Просто так взяли и повысили
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05.07.2024 09:57 Відповісти
Така практика вже давно в приватному бізнесі, суміщати кілька вакансій
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05.07.2024 11:03 Відповісти
Значить є резерв - може хоть біда підтягне зарплати
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05.07.2024 10:01 Відповісти
А раніше не можна було підвищити, щоб не розбігались?
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05.07.2024 10:04 Відповісти
До чого тут розбіглися? Їх в буси запакували, а не розбіглися. Підняття зарплат істотно не змінить ситуацію.
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05.07.2024 10:41 Відповісти
А якби не запакували то і далі б роботягам копійки платили?
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05.07.2024 11:23 Відповісти
ото в тебе логіка,дебіле!!!!
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05.07.2024 11:47 Відповісти
Логіка простої, порядної людини. Не така як у тебе дебіл.
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05.07.2024 12:31 Відповісти
А що колись було інакше? Зарплатний рівень формують якраз ті, хто готовий працювати за копійки. Працюють, значить зарплата влаштовує. То навіщо платити комусь двадцять тисяч якщо обов'язково знайдеться дурень що працюватиме за шість.
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05.07.2024 14:14 Відповісти
От в цьому й наша біда. Наїби ближнього, насери на нижнього...
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05.07.2024 16:09 Відповісти
який хрин піде на роботу до підприємця,(навіть за високу зарплату),котрого "зелені зрадники" зобов'язали бути де-факто "слугою" ТЦК і роздавати повістки своїм працівникам ???
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05.07.2024 10:07 Відповісти
А хто повинен з кацапами воювати?
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05.07.2024 10:13 Відповісти
чому ти не воюєшь??довідка з психлікарні заважає??
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05.07.2024 11:48 Відповісти
Я вже писав сто разів. Немає в мене ніякої довідки. До ТЦК ходив ще у 2022-му, не беруть. Вік 65+, переніс інсульт, потім через рік інфаркт. Комісію не пройшов. З пенсії кожен місяць донатю скільки можу, в середньому десь 2000 грн виходть. Допомагаю підвозити продукти до місця де волонтери потім везуть на передову ще питання є у тебе?
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05.07.2024 12:27 Відповісти
Ухилянтам ,стане трішечки, легше. Ганьба ухилянтам. Слава Україні ! 😁
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05.07.2024 10:10 Відповісти
Я раніше з одним тут на форумі сперечався на цю тему. Мовляв, якщо не влаштовує зарплатня то відкривай свій бізнес. Кажу йому, якщо всі почнуть відкривати то хто тоді працюватиме? Чому у бізнеса така думка, що він повинен жити на широку ногу, а роботяга повинен дев'ятий пуй без солі доїдати? Я ге кажу, що у підприємця повинні бути доходи як у роботяги, але і роботягу не треба за дурня мати.
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05.07.2024 10:11 Відповісти
ти перед тим розумнику сам спробуй щось зробити,пістоболе!!!
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05.07.2024 11:50 Відповісти
О це ти із тих хто хоче жити шикарно, а роботяга нехай пісю курить? Не можеш платити достойну зарплатню своєму працівникові, а жерти хочеш як рорядний бізнесмен, тоді грош уіна тобі. Бери кайло в руки і попробуй працювати за ті копійки які ти платив своєму робітнику. А киздвти і я можу не гірше за тебе. Я вже своє відробив. Не гірше твого.
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05.07.2024 12:21 Відповісти
Так курс валюти зріс майже на 15 пунктів , чи чиновники зовсім тупі , зарплати як були так і залишилися у валюті , а в гривнях на папері звісно зросли і вони це вважають своєю перемогою
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05.07.2024 10:14 Відповісти
З якого хріна їх пидвищувати, коли видатки на виробництво тільки ростуть.
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05.07.2024 10:22 Відповісти
Ці так звані "підприємці"( работодавці)💩 здають своїх працівників так званій "тцк" ( приватна установа), - тому працівникам не треба боятися цих сексотів, а треба одразу робити письмову заяву про заборону передавати свої персональні дані, в разі , якщо вже передали- вимагати договір цьго підпиємства з іншими підприемством " тцк", а якщо (??) - в них є такий договір, то маєте повне право подавати на них позов по 149 Ст ККУ ( торгівля людьмі)👈Також там ще можна використати статтю Конституції про право на працю Ст. 43
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05.07.2024 10:29 Відповісти
підвищують, бо бояться не встигнути за зростанням заробітної плати у державних службовців
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05.07.2024 10:47 Відповісти
середня зарплата держслужбовців....один одержує 300 тис., три 15середня по 100 на кожного? тупий совковий прикол
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05.07.2024 11:29 Відповісти
наступним кроком буде масове закриття бізнесів, бо ресурсу покривати бодай видатки в підприємців вже немає
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05.07.2024 11:44 Відповісти

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