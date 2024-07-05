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Новини
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"Укренерго" послаблює відключення світла вдень 5 липня, але посилює на вечір

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У п’ятницю, 5 липня, відключення світла триватимуть по всій країні упродовж усієї доби. Водночас з 11:00 до 15:00 застосовуватимуться дві черги відключень. Раніше анонсувалося, що в цей час діятимуть три черги графіків відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

"5 липня обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, в інші години доби – три черги", – йдеться у повідомленні.

Послаблення пов’язані з тим, що в указаний період Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

Водночас зауважимо, що попри послаблення відключень вдень, "Укренерго" посилює вимкнення ввечері 5 липня. Раніше очікувалося, що дві черги графіків застосовуватимуться також з 23:00 до 24:00.

Як пояснили у компанії, черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг.

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року, нагадали в "Укренерго".

Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

Крім того, на дефіцит потужності в системі впливає зростання споживання через літню спеку. Сьогодні висока температура повітря очікується в центральних, південних та східних областях.

Раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій.

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електроенергія (4289) Укренерго (2024) відключення світла (606)


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У них там Буданов прогнозує, коли буде проблема, а коли на цілий день виставити графіки без відключень? Звідки вони за добу знають, коли відключать через нехватку?
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05.07.2024 11:13 Відповісти
вони там скоро від сміху луснуть - рандомну дичину видавати. з 06:00 до цього часу електрика відсутня
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05.07.2024 11:17 Відповісти
Ага, зранку вже відчули це «послаблення»!
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05.07.2024 11:29 Відповісти
Укренерго вже давно себе проявило як тупориле бидло працюючи на кацапів.
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05.07.2024 11:36 Відповісти
Сьогодні в Київській області
світло відключили о 4 ранку,
а включили майже об 11 годині.
Чоловік з-за кордону мені
повідомляє,що в нашому
районі горять будинки,авто..
А я про це не знаю,бо немає
світла!
Ціну на електроенергію підняли
майже вдвічі,вони свої кошти
отримують ті самі,за 12 годин
за добу,що і раніше за 24 години.
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05.07.2024 12:03 Відповісти
На вулиці +18, світла не було з 7 ранку до 10.
Знов, ***...ь, кондиціонери заважають?
Інакше, як презервативами, відключальників, що мають майже мільярд доларів на ремонти, не назвеш.
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05.07.2024 12:54 Відповісти

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