У Києві збільшать резерви пального на випадок надзвичайної ситуації
Київ збільшив міські резерви палива для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили 4 липня на пленарному засіданні Київської міської ради. "За" проголосували 76 депутатів.
За словами заступника міського голови – секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка, в умовах війни столиця веде підготовку до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у результаті ворожих терактів на території нашої країни та столиці зокрема.
"Міські резерви палива будуть збільшені, що дозволить місту забезпечувати будь-які потреби в енергетичних ресурсах під час надзвичайних ситуацій. Цей крок є стратегічно важливим у контексті впровадження безпекових заходів. У разі виникнення надзвичайних обставин міська влада ефективно використовуватиме накопичені ресурси для запобігання та ліквідації наслідків, забезпечуючи безперебійне функціонування міста", – наголосив Володимир Бондаренко.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" сформувала запас дизельного пального на 60 діб.
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