Резерви Нацбанку падають третій місяць підряд: у червні вони зменшились ще на $1,1 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2024 року становили $37,89 мільярда.

У червні вони зменшились на 2,9% або на $1,14 млрд, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", – пояснили в НБУ.

Водночас ці витрати лише частково вдалося компенсувати надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Загалом упродовж червня 2024 року Нацбанк продав для підтримки курсу гривні на валютному ринку $3 мільярди, а викупив до резервів – лише $0,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в червні становив $2,99 млрд.

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Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $2,43 млрд, з цієї суми:

$2,02 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

$407,3 млн – від розміщення валютних ОВДП;

$3 млн – від Світового банку.

При цьну на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $444,5 млн, з яких:

$315,7 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$73,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$12,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

$42,6 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $247,6 млн.

При цьому у червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $111,9 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України впали на 7,9% – до $39,03 млрд.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили $42,4 мільярда. У квітні вони знизилися на 3,1% або на $1,36 млрд.

Мтаном на 1 квітня міжнародні резерви України становили $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд, встановивши новий історичний рекорд. Зокрема, на валютні рахунки уряду за місяць надійшло рекордні $9,31 млрд допомоги від партнерів.