Українські аграрії зібрали перші 3 мільйони тонн зерна

Станом на 4 липня українські аграрії намолотили 3,36 млн тонн зернових та зернобобових культур на загальній площі 967,2 тис. га. Середня урожайність становила 34,8 ц/га.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зазначається, на сьогодні найбільше обмолочено пшениці, якої зібрано 1,63 млн тонн з 482,2 тис. га при врожайності 33,8 ц/га.

Ячмінь зібрали з площі 402,7 тис. га. Його намолочено 1,56 млн тонн при врожайності 38,9 ц/га.

Крім того, зібрано 166,4 тис. тонн гороху (врожайність – 200,3 ц/га) т 0,4 тис. тонн інших зернових та зернобобових культур.

За даними Мінагрополітики, збиральна кампанія зернових триває у 21 області. Лідером є Миколаївська область, де обмолочено 314,2 тис. га, за врожайністю – Івано-Франківщина з показником 67,5 ц/га.

Крім того, 13 областей збирають ріпак, який загалом зібрано вже 285,9 тис. тонн при врожайності 15,3 ц/га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.