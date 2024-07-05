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Нацбанк оцінив наслідки дефіциту електроенергії для ринку праці: Попит на працівників зменшився, кількість емігрантів зросла

еміграція

Негативний вплив дефіциту електроенергії на економічну активність бізнесу призвів до послаблення попиту на працівників та міг стати причиною активізації виїзду українців за кордон у травні-червні поточного року.

Про це йдеться в оновленому Макроекономічному та монетарному огляді за липень, оприлюдненому Національним банком України (НБУ).

За підрахунками Нацбанку, кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи у червні майже не змінилася, хоча зазвичай цей показник сезонно зростає, зокрема завдяки старту жнив. Водночас кількість резюме потенційних кандидатів незначно зросла.

"За опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем. Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій", – зазначають у НБУ.

Втім, підприємства й надалі відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

"Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість", – констатують у Нацбанку.

Кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН

Зайнятість українських мігрантів за кордоном

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Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).

Автор: 

мігранти (437) трудова міграція (312) електроенергія (4289) зарплата (1137) відключення світла (606)


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Не знаю про що ви але їхати треба
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05.07.2024 14:56 Відповісти
Ясно. Причина виїзду тільки у перебоях з світлом. )
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05.07.2024 15:27 Відповісти
Ну вони все для того роблять, аби з України поїхало якнайбільше людей.
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05.07.2024 17:15 Відповісти
Так , еміграція повʼязана зі саітлом. Не з посилинням бусифікації. Ні, ні разу
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05.07.2024 23:24 Відповісти
Люди, які втратили житло, ніколи сюди не повернуться.
Люди, які винаймали житло, ніколи сюди не повернуться. Бо винаймати житло і працювати "там" чи тут різниця є і не в нашу сторону.
Залишилось поборотись за тих, хто тут хоч щось мав, особливо підприємців. Бо вони продокують навколо себе зайнятість та обіг коштів. Але і ця категорія стає все меншою.
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06.07.2024 10:25 Відповісти

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