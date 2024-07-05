Нацбанк оцінив наслідки дефіциту електроенергії для ринку праці: Попит на працівників зменшився, кількість емігрантів зросла

Негативний вплив дефіциту електроенергії на економічну активність бізнесу призвів до послаблення попиту на працівників та міг стати причиною активізації виїзду українців за кордон у травні-червні поточного року.

Про це йдеться в оновленому Макроекономічному та монетарному огляді за липень, оприлюдненому Національним банком України (НБУ).

За підрахунками Нацбанку, кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи у червні майже не змінилася, хоча зазвичай цей показник сезонно зростає, зокрема завдяки старту жнив. Водночас кількість резюме потенційних кандидатів незначно зросла.

"За опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем. Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій", – зазначають у НБУ.

Втім, підприємства й надалі відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

"Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість", – констатують у Нацбанку.

Читайте також: Перекази заробітчан в Україну впали з початку року майже на $400 мільйонів, – дані Нацбанку

Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).

Ключовими причинами браку кваліфікованих працівників є мобілізація та міграційні процеси, їх назвали відповідно 67% і 54% опитаних. Серед негативних чинників, що впливають на брак робочої сили, підприємці також називають неконкурентну заробітну плату (36%) і внутрішню міграцію (21%).