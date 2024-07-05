Латвія передасть Україні понад 2500 безпілотників

Латвія готує нову партію допомоги для України із 2500 безпілотників. Їх поступово передаватимуть протягом липня у межах "коаліції дронів", яку очолює Рига.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії, передає Європейська правда.

Зазначається, бойові дрони різних типів та різного призначення були виготовлені сімома латвійськими компаніями. Перша поставка у 300 дронів прибуде в Україну упродовж кількох наступних днів.

Загальна вартість систем становить близько 4 млн євро.

"Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування", – прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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На 2024 рік Міноборони Латвії виділило на заходи у рамках "коаліції дронів" 20 млн євро, з яких понад 10 – на закупівлю дронів у латвійського оборонпрому.

Пріоритетом у поставках на цей рік будуть FPV-дрони.

Заплановані закупівлі розбили на серію партій, щоб дати виробникам можливість поступово розширювати виробничі потужності, а також адаптувати і вдосконалювати зразки.

На сьогодні до "коаліції дронів" входять 14 країн – Латвія, Естонія, Литва, Польща, Велика Британія, Данія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада та Австралія. Ці країни зібрали вже понад пів мільярда євро на постачання Україні безпілотників.

Як повідомлялося, Україна та Латвія запустять спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони вже найближчим часом.