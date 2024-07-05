Податки на імпортне енергообладнання скасують з 1 серпня, – Герус

Норма законодавства про тимчасове звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може запрацювати вже з серпня.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив під час наради щодо імпорту електроенергії, передає галузеве видання ExPro.

"Це будуть правки в інший закон. Ця норма має бути підтримана. Сподіваюсь, вона всередині липня буде прийнята як закон, і вже почне діяти з 1 серпня", – сказав Герус.

Як повідомлялося, напередодні, 4 липня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11258 про внесення змін до Податкового та Митного кодексу, який передбачає звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті енергетичного обладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України (у тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: