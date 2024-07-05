Податки на імпортне енергообладнання скасують з 1 серпня, – Герус
Норма законодавства про тимчасове звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може запрацювати вже з серпня.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив під час наради щодо імпорту електроенергії, передає галузеве видання ExPro.
"Це будуть правки в інший закон. Ця норма має бути підтримана. Сподіваюсь, вона всередині липня буде прийнята як закон, і вже почне діяти з 1 серпня", – сказав Герус.
Як повідомлялося, напередодні, 4 липня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11258 про внесення змін до Податкового та Митного кодексу, який передбачає звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті енергетичного обладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.
Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України (у тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД:
- 8406 – парові турбіни (крім 8406 10 00 00 – турбіни для суднових силових установок);
- 8410 – тільки турбіни гідравлічні та їх частини;
- 8483 40 21 00 – цилiндричнi та гвинтовi передачi;
- 8502 20 40 90, 8502 20 60 90, 8502 20 80 90 – електрогенераторнi установки з поршневим двигуном (крім призначених для цивільної авіації);
- 8411 – газові турбіни;
- 8501 64 00 00 – двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) потужнiстю понад 750 кВxА;
- 8504 40 84 00, 8504 40 88 00, 8504 40 90 00 – інвертори (крім інверторних зварювальних апаратів);
- 8507 60 00 00 – літій-іонні акумулятори (окрім установок зберігання енергії потужністю менш ніж 300 Вт по змінному та постійному струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш ніж 200 А-год);
- 8541 43 00 00 – сонячні електропанелі;
- 8537 – пульти, розподiльнi щити для контролю або розподiлу електричного струму (крім призначених для авто – 8537 10 98 10);
- 8503 00 99 00 – частини для вітроенергетичних електрогенераторних установок.
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