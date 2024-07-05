Висока вартість імпортної електроенергії збільшує витрати промисловості та ставить її на межу збитковості, – ФРУ

Висока вартість імпортної електроенергії призводить до суттєвого зростання витрат української промисловості, а встановлена урядом вимога імпортувати 80% від загального обсягу споживання електроенергії для уникнення планових відключень ставить виробництво на межу збитковості.

Про це розповіли учасники робочої наради щодо проблематики імпорту електроенергії промисловими підприємствами, яка відбулася на базі Федерації роботодавців України 4 липня, повідомляє бізнес-портал UAprom.

За словами директорки з маркетингу Ferrexpo plc. Ярославни Блонської, група одразу відчула негативний вплив від рішення уряду збільшити вимогу щодо обов’язкового імпорту електроенергії з 50% до 80% від загального обсягу споживання. Уряд вніс зміни до відповідної постанови наприкінці травня поточного року.

"Це рішення співпало з найслабкішим періодом у добувній галузі. Третій квартал, зазвичай, найбільш негативний для нас з точки зору цін, собівартості та інших факторів. На сьогодні при падінні цін на нашу продукцію у світі та збільшенні вартості електроенергії та як наслідок собівартості нашої продукції ми потрапляємо в таку ситуацію, коли деякі компанії галузі змушені задуматися про зупинку виробництва. Я думаю, що всі компанії галузі аналізують це питання", – зазначила вона.

Блонська зауважила, що попередніх консультацій із бізнесом щодо зміни умов імпорту електроенергії не проводили та звернула увагу на необхідність оцінки впливу таких рішень на економіку країни.

"Ефект від зниження сплати податків, відрахувань на адресу "Укрзалізниці", портових зборів та інших платежів варто проаналізувати та вивести співвідношення ефекту, який ми отримали від зобов’язання закуповувати 80% імпортної електроенергії, та становища ГМК і того, що держава недоотримає", – зауважила топменеджерка Ferrexpo.

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Своєю чергою директор департаменту закупівель стратегічної сировини та енергоресурсів Групи "Метінвест" Максим Журавльов зазначив, що собівартість металургійної продукції є одним з ключових факторів, які наразі дозволяють компанії утримувати позиції на світових ринках, тож вона є досить чутливою до будь-яких змін, що впливають на вартість виробництва.

Він уточнив, що до останнього часу частка електроенергії у собівартості продукції "Метінвесту" складала до 40%, однак із підвищенням норми імпорту вона різко зросла.

"Зараз по цифрах я бачу, що наше виробництво, на жаль, стає збитковим. І якщо зараз ми продовжуємо виробляти продукцію завдяки тому, що намагаємось перекидати зусилля на ремонтні роботи та інші процеси всередині компанії, але виробляти продукцію з мінусовим значенням, ми всі розуміємо, неможливо. На жаль, це (підвищення норми імпорту електроенергії, – ред.) буде призводити до зменшення виробництва", – наголосив управлінець.

Зниження здатності конкурувати з іншими гравцями на міжнародних ринках через значне зростання витрат на електроенергії підтвердив Василь Гончарук, директор компанії "Дніпросталь-Енерго", що входить до групи "Інтерпайп".

"Ми готові працювати і заводити якийсь імпорт в країну, розуміючи складну ситуацію в енергетиці. Проте за вимоги 80% це для нас надзвичайно важко. Питання доцільності роботи бізнесу з таким суттєвим зростанням собівартості, ціни електроенергії є критичним", – зауважив він.

За підсумками наради бізнес звернувся до уряду з пропозицією розглянути питання про зниження вимоги щодо обсягів обов’язкового імпорту до 50% від споживання.

У відповідь виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Власенко під час наради зазначив, що повернутись до обговорення цієї ініціативи влада зможе, коли ситуація із дефіцитом електроенергії у країні поліпшиться і будуть виконані відповідні відновлювальні роботи.

Також під час наради пролунала пропозиція забезпечити можливість бронювання довгострокового доступу до міждержавного перетину, на місяць і більше, щоб знизити вартість імпорту електроенергії.

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За словами члена правління "Укренерго" Андрія Немировського, вирішення цього питання лежить у бюрократичній площині та значною мірою залежить від дій сусідніх країн, які постачають електроенергію до України.

Він додав, що наразі була досягнута домовленість з Польщею, Угорщиною та Словаччиною щодо початку розробки відповідних правил та адаптації програмного забезпечення для надання довгострокового доступу до перетину без згоди системних операторів цих країн на проведення таких дій.

"Це певне зрушення, бо раніше вони відмовляли діяти без згоди. Порадувати датами я не можу, але можу запевнити, що робота в цьому напрямку ведеться", – додав він.