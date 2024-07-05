Гривня знову наблизилась до позначки 44 грн за євро: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок
Курс гривні майже не змінився щодо долара США, але знизився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 8 липня, на рівні 40,5420 грн/$, порівняно із 40,5458 грн/$ у п'ятницю. 4 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,7599 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 8 копійок – до 43,8624 грн за євро. Місяць тому, 3 червня, він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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