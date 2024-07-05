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Новини
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Росіянам продаватимуть білоруські вина під виглядом європейських

вино

Російські імпортери алкоголю почали завозити в РФ продукцію Мінського заводу виноградних вин під схожими із західними брендами назвами.

Це випливає із даних реєстру Росакредитації, передає The Moscow Times.

Зокрема, дистриб'ютор алкоголю "Вінтренд Рітейл Груп" (ВРГ) отримав право ввозити до Росії продукцію Мінського заводу під назвами "Грюнер Вельтлінер", "Ріслінг" та "Глера Спуманте Екстра Драй", чия назва ідентична з Glera Spumante Extra Dry Villa degli Olmi.

Інший імпортер алкоголю – "Алко трейд логістик" – отримав право на ввезення вин Мінського заводу Airen Tres Amigos. Оригінальний напій Tres Amigos виробляють в Іспанії Garcia Carrion та DCOOP.

Зазначається, що імпорт однойменних із європейськими брендів може зростати, зокрема, через зростання обмежень на постачання вина з-за кордону. Раніше уряд Росії вирішив з 1 серпня підвищити мито на ввезення вина з "недружніх" країн із поточних 20% до 25%.

Мінський завод копіює європейські марки та користується тим, що споживачі рідко звертають увагу на етикетку, заявив керівник Центру розробки національної алкогольної політики Павел Шапкін.

Автор: 

Білорусь (1590) вино (137) росія (14439)


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Топ коментарі
+13
Белоруськи вина?
Це шо таке? Це як?
Божеле з нового вражаю бульби?
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05.07.2024 20:06 Відповісти
+11
бульбатвейн
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05.07.2024 20:20 Відповісти
+5
З сайту МЗВВ (мовою оригіналу):
"Основой для наших вин служит качественное сырье молдавских виноградников"
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05.07.2024 20:11 Відповісти
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Белоруськи вина?
Це шо таке? Це як?
Божеле з нового вражаю бульби?
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05.07.2024 20:06 Відповісти
З сайту МЗВВ (мовою оригіналу):
"Основой для наших вин служит качественное сырье молдавских виноградников"
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05.07.2024 20:11 Відповісти
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05.07.2024 20:36 Відповісти
Ну ....як....там Аліготе, Сонцедар, Золота Осінь(Зося), Три топора, Картоха, Диканське, Струмок.шоб ригать - дальше, ніж бачиш
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05.07.2024 20:12 Відповісти
Аромат Степу Смерть Агроному.
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05.07.2024 22:54 Відповісти
Да
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05.07.2024 22:55 Відповісти
Бренды, разливаемые Минским заводом, производиться по практике вторичного виноделия, когда виноматериал из винодельни в определенной стране переливается в цистерны для транспортировки на дальние расстояние
----

Як і креветки
Контрабас з ЄС...
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05.07.2024 20:14 Відповісти
Французські вина ушацького розливу?
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05.07.2024 20:34 Відповісти
Виробники часто так продають.

Ну а хто то там розливає по пляшечках...
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05.07.2024 20:40 Відповісти
У мене сумвд по дачі ТАКИЙ віскарь виробляє що складе конкуренцію джемісон. І це ще без витримки у двжках. Але він скромна людина і ірландським його не називає.
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05.07.2024 21:09 Відповісти
Та будь який український первак того віскаря за пояс заткне льогко ! 🤣
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05.07.2024 23:39 Відповісти
бульбатвейн
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05.07.2024 20:20 Відповісти
Ага бутлегеры, крохмальная мафия!!!
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05.07.2024 20:40 Відповісти
З грибів!
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05.07.2024 21:26 Відповісти
З болотной ряски.
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06.07.2024 04:18 Відповісти
"Bulbing roj" та "Bulbing blan"
під драники 🤣
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05.07.2024 23:37 Відповісти
Це з тієї ж полиці що і «Білоруські креветки»
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06.07.2024 06:30 Відповісти
Бояра?
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05.07.2024 20:07 Відповісти
Бєлочка
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05.07.2024 23:42 Відповісти
А Грузия, а Молдова ? Ах, да, федерасты посрались со всеми.
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05.07.2024 20:10 Відповісти
Суки что за "логистик"????!!!
Исконные посконные названия нада!!!
Ковырялка, доставка, плетенное лукошко, лаптюшечка...
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05.07.2024 20:39 Відповісти
Печень Монаха. Шёпот Натахи.
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05.07.2024 21:08 Відповісти
Ізисканноє шампанское Дом пєрєгной вінтаж із лучших сортов яблок і груш дічєк.
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05.07.2024 21:35 Відповісти
не факт що груші дички ростуть в білорашці 😕
утім їх букет легко можна замінити земляними грушами... топінамбуром 🤣
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05.07.2024 23:44 Відповісти
Білоруські вина . То тіпа поржати ?
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05.07.2024 22:02 Відповісти
Білоруське біле вино - краща пара до білоруських устриць.
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05.07.2024 22:52 Відповісти
Будуть продавати грузинські вина "Минасцалі".
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05.07.2024 23:01 Відповісти
І будуть говорити "От бачите, яку сечу п'ють по загниваючим Європам!"
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05.07.2024 23:42 Відповісти
Перший раз чую щоб з картоплі робили вино 🤣
Кожної осені в великих чанах веселі парубки скачуть по помитій бульбі і чавлять ії в сік 😆
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06.07.2024 01:05 Відповісти
е. Ти не спец). З бульби роблять спирт, розбавляють його виноградним соком і водою - профіт).
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06.07.2024 02:57 Відповісти
Їм після бояришнику і шмурдяків, похер що ковтати. То ж свиноти)))
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06.07.2024 07:52 Відповісти
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06.07.2024 13:43 Відповісти
У них и так спокойно вина поставляются. От этой пропаганды в стиле рашки уже тошнит
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06.07.2024 19:06 Відповісти

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