Росіянам продаватимуть білоруські вина під виглядом європейських
Російські імпортери алкоголю почали завозити в РФ продукцію Мінського заводу виноградних вин під схожими із західними брендами назвами.
Це випливає із даних реєстру Росакредитації, передає The Moscow Times.
Зокрема, дистриб'ютор алкоголю "Вінтренд Рітейл Груп" (ВРГ) отримав право ввозити до Росії продукцію Мінського заводу під назвами "Грюнер Вельтлінер", "Ріслінг" та "Глера Спуманте Екстра Драй", чия назва ідентична з Glera Spumante Extra Dry Villa degli Olmi.
Інший імпортер алкоголю – "Алко трейд логістик" – отримав право на ввезення вин Мінського заводу Airen Tres Amigos. Оригінальний напій Tres Amigos виробляють в Іспанії Garcia Carrion та DCOOP.
Зазначається, що імпорт однойменних із європейськими брендів може зростати, зокрема, через зростання обмежень на постачання вина з-за кордону. Раніше уряд Росії вирішив з 1 серпня підвищити мито на ввезення вина з "недружніх" країн із поточних 20% до 25%.
Мінський завод копіює європейські марки та користується тим, що споживачі рідко звертають увагу на етикетку, заявив керівник Центру розробки національної алкогольної політики Павел Шапкін.
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Це шо таке? Це як?
Божеле з нового вражаю бульби?
"Основой для наших вин служит качественное сырье молдавских виноградников"
Аромат СтепуСмерть Агроному.
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Як і креветки
Контрабас з ЄС...
Ну а хто то там розливає по пляшечках...
під драники 🤣
Исконные посконные названия нада!!!
Ковырялка, доставка, плетенное лукошко, лаптюшечка...
утім їх букет легко можна замінити земляними грушами... топінамбуром 🤣
Кожної осені в великих чанах веселі парубки скачуть по помитій бульбі і чавлять ії в сік 😆