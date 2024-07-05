БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 213 7

Держаудитори знайшли у НАУ схему незаконної приватизації квартир через двірників

нау

Керівництво Національного авіаційного університету створило схему, за якою було приватизовано 32 службові квартири у Києві загальною оцінною вартістю 26,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України за резцьтатами резвізії фінансово-господарської діяльності НАУ.

"Нехтуючи вимогами чинного законодавства та власного Статуту, керівництво НАУ вивело зі складу навчального закладу 32 квартири у м. Київ (з оцінною вартістю 26,4 млн грн), які надалі приватизувалися. Отже, університетом за кілька років втрачалося державне майно", – йдеться у повідомленні.

Аудитори встановили, що для реалізації схеми керівництво університету залучало підставних осіб, яких працевлаштувавали двірниками.

"Неодноразово у цьому процесі було застосовано схему, за якою людина зараховувалася на роботу в НАУ двірником (зафіксовано 10 подібних фактів), отримувала в першочерговому порядку службове житло, не маючи документів, які б обґрунтовували таку потребу, і надалі – упродовж одного-двох років – приватизувала квартиру, після чого звільнялася", – пояснили механізм у Держаудитслужбі.

У відомстві уточнили, що окремі квартири із цих 10 були продані майже відразу після приватизації.

Держаудитори наводять конкретний приклад такої схеми:

  • На посаду прибиральниці 5 квітня 2021 року призначено громадянку А. Через місяць, 18 травня 2021 року, її переведено на посаду двірника.
  • На наступний день вона отримує довідку-висновок про важливість цих трудових відносин для забезпечення нормальної діяльності університету.
  • Через 75 днів після працевлаштування, тобто 9 червня 2021 року, Житловою комісією НАУ ухвалено рішення про надання громадянці А. службового приміщення – двокімнатної квартири загальною площею 67,2 кв. м у будинку на вул. Михайла Донця.
  • На підставі рішення Житлової комісії НАУ (від 28 червня 2022 року), клопотання ректора університету (від 29 червня 2022 року), розпорядження Солом’янської РДА у місті Києві (від 22 липня 2022 року) вказану квартиру виведено зі складу службових.
  • 12 серпня 2022 року громадянка А. отримала від Житлової комісії НАУ згоду на приватизацію житла, яка і була приватизована 10 жовтня 2023 року.
  • 13 жовтня 2023 року громадянка "за власним бажанням" звільнилася з роботи в університеті.

Таким чином, процес виведення службового житла і його подальша приватизація загалом тривав приблизно півтора року.

"Варто зазначити, що на столичному ринку нерухомості квартири такого метражу на вул. Михайла Донця коштують в середньому $130 тис. Крім того, ревізією встановлено, що громадянка А. за період роботи двірником НАУ отримала заробітної плати на суму 875,7 тис. грн", – зауважили в Держаудитслужбі.

Загалом ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного авіаційного університету виявлено порушень на суму 114,1 млн грн. З них порушень, що призвели до втрат, матеріальної шкоди та збитків – на суму понад 103,4 млн гривень.

У відомстві додали, що наразі результати аудиту передані правоохоронцям.

Читайте також: Голова Фонду держмайна пояснив розпродаж державних виробників протезів

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки своїм наказом призначило з 10 квітня в.о. ректора Національного авіаційного університету Ксенію Семенову. До цього вона обіймала посаду в.о. проректора НАУ з наукової роботи та інноваційного розвитку.

До Семенової посаду в.о. ректора НАУ обіймав Володимир Шульга. З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет.

Семенова також є депутаткою Київради від фракції "Слуга народу". З 2019 року вона була помічницею народного депутата Романа Грищука ("Слуга народу"), засновника студії "Мамахохотала".

Автор: 

квартира (67) приватизація (1358) Держаудитслужба (93)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хтось не поділився прибутком
показати весь коментар
05.07.2024 19:41 Відповісти
та ні ! чому Ви такі підозрілі?

"В Біробіджані єсть один колхоз,
Там двірники зажиточно живуть..." 🤣
показати весь коментар
06.07.2024 01:11 Відповісти
До цього вона обіймала посаду в.о. проректора НАУ з наукової роботи та інноваційного розвитку. Джерело: https://biz.censor.net/n3498292Ось вони інновації в дії.

З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет. Джерело: https://biz.censor.net/n3498292

І щуку кинули у річку!
показати весь коментар
05.07.2024 19:44 Відповісти
"за період роботи двірником НАУ отримала заробітної плати на суму 875,7 тис. грн", Джерело: https://biz.censor.net/n3498292

29 тис. грн. на місяць. Непогана з/п у двірників НАУ...
показати весь коментар
05.07.2024 20:00 Відповісти
Я на Вачу ехал плача, еду с Вачи - хохочу. ©
У НАУ всі однаково плакали.©
показати весь коментар
05.07.2024 20:02 Відповісти
А, забыл(((!! Официалка у дворника НАУ некислая....
показати весь коментар
05.07.2024 20:03 Відповісти
Це усе продовження кримінальної діяльності, отого юного ригоАНАЛА та друга міністрів з МОН і прем'єр-міністрів, на посаді ректора НАУ!!
Його для цього і садили на посаду, оті ЛОБІСТИ, щоб він безкарно міг розкрадати майно!!

А де ж він на сьогодні?!?! У ТЦК його, так і було! Невже крадені гроші вивів з України і утік через КОРДОН, по якомусь там, листу з ВРУ???
У МОН мовчать, витріщивши очі, держсекретарі із купою замів!! Пильнують..
показати весь коментар
05.07.2024 21:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 