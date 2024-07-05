Держаудитори знайшли у НАУ схему незаконної приватизації квартир через двірників
Керівництво Національного авіаційного університету створило схему, за якою було приватизовано 32 службові квартири у Києві загальною оцінною вартістю 26,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє Державна аудиторська служба України за резцьтатами резвізії фінансово-господарської діяльності НАУ.
"Нехтуючи вимогами чинного законодавства та власного Статуту, керівництво НАУ вивело зі складу навчального закладу 32 квартири у м. Київ (з оцінною вартістю 26,4 млн грн), які надалі приватизувалися. Отже, університетом за кілька років втрачалося державне майно", – йдеться у повідомленні.
Аудитори встановили, що для реалізації схеми керівництво університету залучало підставних осіб, яких працевлаштувавали двірниками.
"Неодноразово у цьому процесі було застосовано схему, за якою людина зараховувалася на роботу в НАУ двірником (зафіксовано 10 подібних фактів), отримувала в першочерговому порядку службове житло, не маючи документів, які б обґрунтовували таку потребу, і надалі – упродовж одного-двох років – приватизувала квартиру, після чого звільнялася", – пояснили механізм у Держаудитслужбі.
У відомстві уточнили, що окремі квартири із цих 10 були продані майже відразу після приватизації.
Держаудитори наводять конкретний приклад такої схеми:
- На посаду прибиральниці 5 квітня 2021 року призначено громадянку А. Через місяць, 18 травня 2021 року, її переведено на посаду двірника.
- На наступний день вона отримує довідку-висновок про важливість цих трудових відносин для забезпечення нормальної діяльності університету.
- Через 75 днів після працевлаштування, тобто 9 червня 2021 року, Житловою комісією НАУ ухвалено рішення про надання громадянці А. службового приміщення – двокімнатної квартири загальною площею 67,2 кв. м у будинку на вул. Михайла Донця.
- На підставі рішення Житлової комісії НАУ (від 28 червня 2022 року), клопотання ректора університету (від 29 червня 2022 року), розпорядження Солом’янської РДА у місті Києві (від 22 липня 2022 року) вказану квартиру виведено зі складу службових.
- 12 серпня 2022 року громадянка А. отримала від Житлової комісії НАУ згоду на приватизацію житла, яка і була приватизована 10 жовтня 2023 року.
- 13 жовтня 2023 року громадянка "за власним бажанням" звільнилася з роботи в університеті.
Таким чином, процес виведення службового житла і його подальша приватизація загалом тривав приблизно півтора року.
"Варто зазначити, що на столичному ринку нерухомості квартири такого метражу на вул. Михайла Донця коштують в середньому $130 тис. Крім того, ревізією встановлено, що громадянка А. за період роботи двірником НАУ отримала заробітної плати на суму 875,7 тис. грн", – зауважили в Держаудитслужбі.
Загалом ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного авіаційного університету виявлено порушень на суму 114,1 млн грн. З них порушень, що призвели до втрат, матеріальної шкоди та збитків – на суму понад 103,4 млн гривень.
У відомстві додали, що наразі результати аудиту передані правоохоронцям.
Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки своїм наказом призначило з 10 квітня в.о. ректора Національного авіаційного університету Ксенію Семенову. До цього вона обіймала посаду в.о. проректора НАУ з наукової роботи та інноваційного розвитку.
До Семенової посаду в.о. ректора НАУ обіймав Володимир Шульга. З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет.
Семенова також є депутаткою Київради від фракції "Слуга народу". З 2019 року вона була помічницею народного депутата Романа Грищука ("Слуга народу"), засновника студії "Мамахохотала".
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"В Біробіджані єсть один колхоз,
Там двірники зажиточно живуть..." 🤣
З 9 квітня він покинув роботу в університеті й очолюватиме інший університет. Джерело: https://biz.censor.net/n3498292
І щуку кинули у річку!
29 тис. грн. на місяць. Непогана з/п у двірників НАУ...
У НАУ всі однаково плакали.©
Його для цього і садили на посаду, оті ЛОБІСТИ, щоб він безкарно міг розкрадати майно!!
А де ж він на сьогодні?!?! У ТЦК його, так і було! Невже крадені гроші вивів з України і утік через КОРДОН, по якомусь там, листу з ВРУ???
У МОН мовчать, витріщивши очі, держсекретарі із купою замів!! Пильнують..