Кабмін звільнив очільницю Держкіно Кудерчук

Кабінет Міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 5 липня, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас виконання обов’язків голови Держкіно тимчасово поклали на першу заступницю Юлію Шевчук.

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Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.

Вона також стала фігуранткою скандалу з реорганізацією ДП "Національний центр Олександра Довженка", керувати якою призначили Юлію Каждан, яку у держагентстві називали "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому журналісти підтвердили, що Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу. Її призначення, як і плани ліквідації "Довженко-Центру" викликали активні протести кінокультурної спільноти.