Шмигаль доручив Міноборони доповісти про фінансування будівництва фортифікацій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони невідкладно поінформувати уряд про фінансування будівництва фортифікаційних споруд згідно із затвердженим графіком.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду 5 липня.

"Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", – сказав Шмигаль.

За його словами, від початку року держава виділила 38 млрд грн на зведення захисних рубежів.

"Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, бо від цього залежить життя бійців та наша обороноздатність", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 732,8 млрд грн.