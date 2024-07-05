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Шмигаль доручив Міноборони доповісти про фінансування будівництва фортифікацій

Шмигаля хочуть звільнити

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони невідкладно поінформувати уряд про фінансування будівництва фортифікаційних споруд згідно із затвердженим графіком.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду 5 липня.

"Особливу увагу приділяємо фортифікаційним спорудам. Міністерству оборони доручаю невідкладно поінформувати уряд про фінансування цього будівництва згідно із затвердженим графіком", – сказав Шмигаль.

За його словами, від початку року держава виділила 38 млрд грн на зведення захисних рубежів.

"Треба максимально швидко і якісно використати ці кошти, бо від цього залежить життя бійців та наша обороноздатність", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 732,8 млрд грн.

Автор: 

Міноборони (977) оборона (518) будівництво (2236) фортифікації (25)


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Розумію, що намагаюсь визнати "топ сікрет", але цікаво, на якому рівні підписуються акти здачі - приймання фортифікаційних споруд та хто приймає на баланс ці споруди? Хто складає акти про знищення (залишення) цих споруд?
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05.07.2024 18:19 Відповісти

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