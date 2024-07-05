Мешканцям прифронтових територій дозволять самостійно рубати ліс на дрова, – Шмигаль
Кабінет Міністрів доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів внести зміни до чинних підзаконних актів, які б офіційно дозволили мешканцям прифронтових територій самостійно заготовлювати дрова на зиму.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками виїздного засідання уряду, яке відбулося на Донеччині.
"Підготовка до зими поблизу лінії фронту – великий виклик, над яким уряд активно працює. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень. Тому Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дозволить людям самостійно заготовити достатньо дров на зиму без шкоди для наших лісів", – написав Шмигаль.
Він також повідомив, що Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну спільно з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук доручено терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів, зокрема, в Донецькій області.
Також уряд доручив Міндовкілля у найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення водопостачання на Донеччині.
"Ідеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин", – додав Шмигаль.
Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень, які працюватимуть на дровах.
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Вони з 2019 року, нічог і не робили для зміцнення оборони України!!
За це, вони і повинні тепер, рубити ліс, зібрані правоохоронними органами у окремі загони, з табірними макинтошами…!
Ці Zeбіли дійсно з іншої реальності.
до речі, гауляйтер бнр, те ж саме сказав, своїм.
РУБАЙТЕ ДРОВА САМІ!
А може спершу шмигаля туди направити?
"мільярд ' дерев ?
йо....на шваль
А хіба не про це мріяли 73%?