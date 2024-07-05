Мешканцям прифронтових територій дозволять самостійно рубати ліс на дрова, – Шмигаль

Кабінет Міністрів доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів внести зміни до чинних підзаконних актів, які б офіційно дозволили мешканцям прифронтових територій самостійно заготовлювати дрова на зиму.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками виїздного засідання уряду, яке відбулося на Донеччині.

"Підготовка до зими поблизу лінії фронту – великий виклик, над яким уряд активно працює. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень. Тому Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дозволить людям самостійно заготовити достатньо дров на зиму без шкоди для наших лісів", – написав Шмигаль.

Він також повідомив, що Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну спільно з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук доручено терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів, зокрема, в Донецькій області.

Також уряд доручив Міндовкілля у найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення водопостачання на Донеччині.

"Ідеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин", – додав Шмигаль.

Читайте також: "Хочуть залежний Кабмін": Офіс президента готує відставку Шмигаля, – нардеп Железняк та ЗМІ

Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень, які працюватимуть на дровах.



