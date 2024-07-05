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Новини
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Мешканцям прифронтових територій дозволять самостійно рубати ліс на дрова, – Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів внести зміни до чинних підзаконних актів, які б офіційно дозволили мешканцям прифронтових територій самостійно заготовлювати дрова на зиму.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками виїздного засідання уряду, яке відбулося на Донеччині.

"Підготовка до зими поблизу лінії фронту – великий виклик, над яким уряд активно працює. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень. Тому Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дозволить людям самостійно заготовити достатньо дров на зиму без шкоди для наших лісів", – написав Шмигаль.

Він також повідомив, що Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну спільно з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук доручено терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів, зокрема, в Донецькій області.

Також уряд доручив Міндовкілля у найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення водопостачання на Донеччині.

"Ідеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень, які працюватимуть на дровах.

Автор: 

Кабмін (7806) ліс (303) Донецька область (195) Шмигаль Денис (1520)


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Топ коментарі
+7
В якому сенсі ліс? Сухостій не можна було? Тоді чим ми відрізняємося від кацапні?
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05.07.2024 17:59 Відповісти
+6
А Карпати вже у переліку "прифронтових територій"?
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05.07.2024 18:03 Відповісти
+4
а валежник можна збирати?
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05.07.2024 17:54 Відповісти
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а валежник можна збирати?
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05.07.2024 17:54 Відповісти
Лісникам і дозволу не треба - рубають
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05.07.2024 17:55 Відповісти
Оце підфортило. Нах та Германія треба.
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05.07.2024 17:58 Відповісти
В якому сенсі ліс? Сухостій не можна було? Тоді чим ми відрізняємося від кацапні?
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05.07.2024 17:59 Відповісти
А Карпати вже у переліку "прифронтових територій"?
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05.07.2024 18:03 Відповісти
Сумщина прифронтова?Рубають депутати фурами,фури з лісом ходять між райцентрами частіше ніж маршрутки.А людям зась,машина дров 10тисяч з пенсіями у 3тисячи.
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05.07.2024 19:19 Відповісти
Цей ліс рубають для будівництва укріплень (бетонних)!
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05.07.2024 20:02 Відповісти
Але цей ліс, тепер повинні рубати, оті особи, що себе називають Урядом!!
Вони з 2019 року, нічог і не робили для зміцнення оборони України!!
За це, вони і повинні тепер, рубити ліс, зібрані правоохоронними органами у окремі загони, з табірними макинтошами…!
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05.07.2024 18:05 Відповісти
Враховуючи, що мешкають там переважно особи за 60, що животіють гуманітаркою, він би їм ще безкоштовний квиток вихідного дня до планетарія запропонував.
Ці Zeбіли дійсно з іншої реальності.
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05.07.2024 18:20 Відповісти
тобто, виживайте, як хочете. державі насрати на вас! кацапія, у всій красі.
до речі, гауляйтер бнр, те ж саме сказав, своїм.
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05.07.2024 18:31 Відповісти
и что с ними делать если они не хотят выезжать, и куда.
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05.07.2024 18:37 Відповісти
в мішок і в річку!
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05.07.2024 18:38 Відповісти
"Підготовка до ЗИМИ" від КабМіну:
РУБАЙТЕ ДРОВА САМІ!
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05.07.2024 18:31 Відповісти
Шмигаль думал, что его будут ждать???))
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05.07.2024 18:36 Відповісти
Эх,невовремя Котлета на цугундер залетел.Тут вон нацресурс растаскивать начнут.И все мимо кассы.
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05.07.2024 18:38 Відповісти
Надо шоб хтось їм підказав..бо там переважно степ и лісів нема жодних. ..посадки повирубали вже
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05.07.2024 18:41 Відповісти
Яка ж таки добренька ЗЄвлада! Наступним кроком буде "щедрий" дозвіл збирати гриби, ягоди та корінці??? Оце так допомогли людям - вони, мабуть, тепер "дякують, дуже дякують" і "найвеличнішому" і всій його ЗЕКО-манді!
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05.07.2024 18:57 Відповісти
Це мабуть для того щоб населення прифронтових територій порозміновували ліси?
А може спершу шмигаля туди направити?
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05.07.2024 18:57 Відповісти
Карпати вже виглядають так начебто вони вже 30 років як у прифронтовій зоні.
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05.07.2024 19:02 Відповісти
це і є той
"мільярд ' дерев ?
йо....на шваль
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05.07.2024 19:28 Відповісти
Покращення від Зелені, яке заслужив нарід України... Якийсь страшний сон. Усе, над чим ми реготали на паРаші, тепер тут справджуються руками гундоса.
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05.07.2024 19:37 Відповісти
"Усе, над чим ми реготали на паРаші..."
А хіба не про це мріяли 73%?
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05.07.2024 20:05 Відповісти
Оце покращення я розумію,оце так влада працює,нічого і добавити.Самі купуйте генератори,самі газ видобувайте(але за доставку нам у кишеню),опалюйте хату самі.На кой х...й ви тоді потрібні???Всі копалини і так належать народу і без вашого дозволу
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05.07.2024 20:46 Відповісти
Валодька !!! Нам разрєшилі сабірать валєжнік !!!
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05.07.2024 21:56 Відповісти
Это стеб такой??? В Пущу-Водицу в глубь лишь смелые духом без минака ходят.
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05.07.2024 21:59 Відповісти
Щедро. А бабоси за розмінування хто в кишеню покладе?
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05.07.2024 23:09 Відповісти

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