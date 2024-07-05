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Новини
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Завтра графіки відключень діятимуть протягом усієї доби. Найбільше обмежень прогнозується з 17:00 до 22:00, – "Укренерго"

електроенергія,світло,відключення

Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", – сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше повідомлялося, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій

Автор: 

електроенергія (4289) Укренерго (2024) відключення світла (606)


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Топ коментарі
+4
Задовбали брехуни та бандити!!! Саботажники та вороги держави не хочуть аргументувати, як вдавалось першу половину травня працювати нормально, в той час, коли ТЕС вже знищили какЦапи???
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05.07.2024 18:35 Відповісти
+2
Кацапы шарахнули по станциям в первой половине апреля...Но зелебобики вспомнили об этом лишь в мае...Меня страшит другое...Даже следующая власть,видя какую кучу наложили на головы Украинцам и они молчаливо терпят,как забили на все законы,совесть и здравый смысл,будут пытаться творить тоже,что и эти...Даже Янык подобных вещей не позволял,что творят эти опудалы...
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05.07.2024 19:02 Відповісти
+2
Так ТЕС знищили ще в кінці березня і на початку квітня ,але до середини травня електроенергії вистачало всім і тут раптом її стало не вистачати ,а відпровідь проста- їм потрібно було підвищити тарифи ,що вони і зробили ,а за відключення -це звичайний шантаж олігархів ,щоб примусити людей платити за новими тарифами.
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05.07.2024 19:06 Відповісти
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Задовбали брехуни та бандити!!! Саботажники та вороги держави не хочуть аргументувати, як вдавалось першу половину травня працювати нормально, в той час, коли ТЕС вже знищили какЦапи???
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05.07.2024 18:35 Відповісти
Так ТЕС знищили ще в кінці березня і на початку квітня ,але до середини травня електроенергії вистачало всім і тут раптом її стало не вистачати ,а відпровідь проста- їм потрібно було підвищити тарифи ,що вони і зробили ,а за відключення -це звичайний шантаж олігархів ,щоб примусити людей платити за новими тарифами.
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05.07.2024 19:06 Відповісти
Кацапы шарахнули по станциям в первой половине апреля...Но зелебобики вспомнили об этом лишь в мае...Меня страшит другое...Даже следующая власть,видя какую кучу наложили на головы Украинцам и они молчаливо терпят,как забили на все законы,совесть и здравый смысл,будут пытаться творить тоже,что и эти...Даже Янык подобных вещей не позволял,что творят эти опудалы...
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05.07.2024 19:02 Відповісти
А які, по твоєму, мали би бути дії?
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05.07.2024 19:09 Відповісти
Спроси у Шольца...А лучше у Ермака и зелебоба.... Они все прекрасно знают...Первый же,просто не удержался и ляпнул по простоте душевной....А Немцы нация серьезная и как правило,без оснований языками не трепают...
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05.07.2024 19:25 Відповісти
наложили на головы Украинцам и они молчаливо терпят- я ж питаю, а що саме мають робити ці українці?
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05.07.2024 20:23 Відповісти
Ты просто логику включи и ответь себе на просто вопрос...Отключения света,происходят даже в ночное время суток..и по 5 часов..Выработка энергии-одинакова в течении суток...Особенно атомной..Ее невозможно "прикрутить" или уменьшить..Именно поэтому ДТЭК пиарило установку двозонных и трехзонных счетчиков...Типа пользуйся больше электричеством ночью и плати меньше тариф...Теперь вопрос к твоей логике...Куда уходит энергия выработанная ночью,потому как ее выключают так же,как и днем...Сохранить или накопить ее-невозможно...Сам догадаешься?!
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05.07.2024 19:39 Відповісти
Кудрицькому платінову зірку за складання графіку відключення е/е для населення і бізнесу.,а те що тес,гідроелектростанції розробили винних нема.
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05.07.2024 20:07 Відповісти
"животные" это те чиновники которые заработают на этом строительстве?)
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05.07.2024 20:43 Відповісти
Чому б не змінити керівництво Укренерго?
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05.07.2024 22:26 Відповісти

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