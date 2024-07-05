Завтра графіки відключень діятимуть протягом усієї доби. Найбільше обмежень прогнозується з 17:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", – сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше повідомлялося, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій