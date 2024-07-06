"Укренерго" скасувало відключення світла вдень 6 липня (оновлено)

У суботу, 6 липня, по всій країні не відключатимуть світло з 10:00 до 15:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Пізніше енергетична компанія ДТЕК повідомила, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.

Зазначається, що причиною скасування графіків відключень є знижене споживання у вихідний день, а також збільшення виробітки сонячних електростанцій.

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Раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що графіки відключення електроенергії можуть пом’якшити після 20 липня.

До того голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів. Це – наслідки нових російських обстрілів, зростання споживання електроенергії через спеку, зменшення можливостей для імпорту електроенергії з Європи та виведення у ремонт досить великої кількості електростанцій