Голлівудська студія, яка створила кінохіти "Титанік" та "Хрещений батько", змінить власника

Одна з найстаріших кіностудій Голлівуду Paramount Global погодилася на угоду зі Skydance Media, після завершення якої контроль над знаменитою студією перейде до структур продюсера Девіда Еллісона, сина співзасновника Oracle Corp. Ларрі Еллісона.

У рамках угоди голова Paramount Шарі Редстоун погодилася продати компанію National Amusements Inc., яка контролює близько 77% голосуючих акцій Paramount, за $2,4 мільярда, повідомляє Bloomberg.

41-річний Еллісон стане головою і головним виконавчим директором кіностудії.

Крім того, родина Еллісон і RedBird Capital Partners погодилися інвестувати в бізнес понад $8 мільярдів. Ця сума включає $1,5 мільярда на виплату боргів Paramount і $4,5 мільярда доларів на викуп акцій Paramount.

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Нові власники та додатковий капітал можуть надати нове дихання для Paramount, материнської компанії телеканалів CBS і MTV, зазначає Bloomberg. Обтяжена боргами на загальну суму понад $14 мільярдів, культова голлівудська компанія стикалася з труднощами, оскільки аудиторія кабельного телебачення скасувала свої підписки та відмовилася від традиційних каналів, таких як CBS і Nickelodeon. У першому кварталі чистий збиток компанії склав $554 млн.

Після завершення угоди група під керівництвом Еллісона володітиме близько 70% акцій Paramount.

Компанії Paramount належить однойменна кіностудія, яка створила такі фільми, як "Титанік" і "Хрещений батько". Протягом останніх трьох десятиліть її контролювала родина Редстоун. Але акції компанії втратили більше половини своєї вартості після того, як власники об’єднали її із CBS Corp. і Viacom Inc. у 2019 році, щоб створити Paramount Global.