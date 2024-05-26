Meta і Alphabet пропонують Голлівуду мільйони доларів за контент для навчання штучного інтелекту

Компанії Alphabet Inc. і Meta Platforms Inc. провели переговори з великими голлівудськими студіями щодо ліцензування контенту, який може використовуватися для відео, створеного штучним інтелектом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Обидві компанії розробляють технологію, яка може створювати реалістичні сцени з текстових підказок, і запропонували десятки мільйонів доларів, щоб співпрацювати з кіностудіями.

Їхній конкурент – компанія OpenAI – за підтримки Microsoft Corp. веде подібні переговори.

Зазначається, що голлівудські студії прагнуть обговорити способи використання штучного інтелекту, проте вони остерігаються передавати фільми та телешоу технологічним компаніям без контролю над тим, як використовується цей контент.

Warner Bros. Discovery Inc. висловила готовність ліцензувати деякі зі своїх програм для навчання моделей, але лише для окремих підрозділів, а не для всієї своєї бібліотеки.

Walt Disney Co. і Netflix Inc. не бажають надавати ліцензії на свій контент, але висловили зацікавленість у інших типах співпраці.

Втім, жодна велика студія досі не подала до суду на технологічну компанію через штучний інтелект, незважаючи на побоювання, що багато з цих моделей уже пройшли навчання на їх захищеному авторським правом матеріалі.

Як зазначається, вони хотіли б знайти спосіб змусити ШІ працювати на них, а не боротися з новою технологією, яка може допомогти суттєво змінити галузь.

Навчання штучного інтелекту

Раніше повідомлялося, що компанія-розробник CharGPT – OpenAI – і News Corp підписали угоду, що надає доступ OpenAI до новинного контенту від видавничих брендів News Corp, таких як The Wall Street Journal та The Sun. Таким чином новини будуть використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту компанії.

Деталі угоди поки не відомі, проте The Wall Street Journal повідомляє, що News Corp отримає $250 млн компенсації.

Судові позови

До того повідомлялося, що газета New York Times подала до суду на Microsoft та OpenAI за використання її статей для навчання штучного інтелекту.

Пізніше ще вісім великих щоденних газет, включно з Chicago Tribune і New York Daily News, подали до суду на компанії OpenAI і Microsoft.

До того стало відомо, що Apple витратить $50 млн, щоб навчати свій штучний інтелект на текстах відомих видань.

Розвиток ШІ

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.