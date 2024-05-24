Навчання штучного інтелекту: Розробник ChatGPT купив доступ до матеріалів The Wall Street Journal та The Sun за $250 мільйонів

Компанія-розробник CharGPT – OpenAI – і News Corp підписали угоду, що надає доступ OpenAI до новинного контенту від видавничих брендів News Corp, таких як The Wall Street Journal та The Sun. Таким чином новини будуть використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту компанії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає LIGA.net.

Деталі угоди поки не відомі, проте The Wall Street Journal повідомляє, що News Corp отримає $250 млн компенсації.

Генеральний директор News Corp Роберт Томсон заявив, що угода визнає необхідність оплати за якісну журналістику. Він також звернув увагі на домінуванні дистриб'юторів у цифрову епоху, яка часто веде до втрати прибутку медіакомпаніями.

До цього компанії зі штучним інтелектом зазвичай використовували загальнодоступні дані з інтернету без згоди їхніх авторів.

Проте укладання фінансових угод з видавничою індустрією стає все більш поширеним явищем, щоб забезпечити використання ШІ-моделей належним чином.

Судові позови

Раніше повідомлялося, що газета New York Times подала до суду на Microsoft та OpenAI за використання її статей для навчання штучного інтелекту.

Пізніше ще вісім великих щоденних газет, включно з Chicago Tribune і New York Daily News, подали до суду на компанії OpenAI і Microsoft.

До того стало відомо, що Apple витратить $50 млн, щоб навчати свій штучний інтелект на текстах відомих видань.

Розвиток штучного інтелекту

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.