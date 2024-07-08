МВФ може знизити комісійні платежі для найбільших боржників, серед них – Україна, – Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує переглянути розмір комісій, які він стягує зі своїх найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили занепокоєння, що ці витрати стають невиправданими через високі відсоткові ставки.

Правління МВФ на засіданні у понеділок обговорить варіанти, які дозволили б дати позичальникам перерву у виплаті комісійних платежів, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Такі комісійні платежі сплачують країни, які позичають більше встановленої для них квоти, або потребують більше часу для погашення позик за програмами МВФ.

Мета встановленої МВФ комісії – мотивувати своїх найбільших позичальників менше залежати від кризового кредитора і шукати інші джерела коштів. Хоча надходження від неї поповнили скарбницю Фонду, вона також на мільярди доларів збільшила витрати країн, які і так потерпають від високого боргового навантаження.

А в останні роки через вищі глобальні відсоткові ставки, зокрема Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, загальна ставка за деякими позиками від МВФ тепер перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії Covid-19. Цей тягар несуть головним чином кілька країн, включаючи Аргентину, Єгипет і Україну, які мають сплатити $6 мільярдів відсоткових платежів у наступні п’ять років.

Джерело: дані МВФ, зібрані Центром економічних і політичних досліджень.

За словами одного із співрозмовників агентства, на зустрічі розглянуть початкові міркування щодо перегляду комісійних платежів, остаточного рішення цього тижня не очікується.

У квітні МВФ повідомляв, що виконавча рада Фонду цього літа розгляне питання надбавок і "може представити варіанти можливих змін", з урахуванням наслідків для позичальників і управління ризиками самого Фонду. Для схвалення змін до політики знадобиться підтримка 70% членів правління.

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Як повідомлялося, після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $2,2 млрд на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ після Аргентини.