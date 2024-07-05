МВФ оновив негативний сценарій для України: покращив прогноз ВВП на цей рік, але погіршив на наступний

Міжнародний валютний фонд за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України оновив негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року:

Про це йдеться у матеріалах МВФ, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Фонд поліпшив прогноз ВВП на цей рік, але погіршив його на наступний.

"Тепер передбачається, що шок почнеться в третьому кварталі 2024 року порівняно з другим кварталом 2024 року в третьому перегляді. Скорочення економіки сягне 1,7% у 2024 році порівняно зі зростанням у базовому сценарії на 2,5-3,5%", – зазначили в МВФ.

У попередньому негативному сценарії МВФ оцінював можливий спад економіки України цьогоріч у 4%, але водночас припускав його припинення і нульове зростання наступного року, тоді як тепер Фонд вважає, що за негативного сценарію наступного року економіка України скоротиться ще на 1%.

"Згідно з прогнозами, дефіцит енергоресурсів, що зберігається, призведе до зниження виробництва у 2025 році, що спричинить подальше скорочення ВВП на 1% у 2025 році, порівняно з третім переглядом", – пояснив МВФ.

Фонд очікує, що більш затяжна війна вплине на економічні настрої, доступність енергоносіїв, темпи повернення мігрантів, потреби в бюджетних витратах і експортний потенціал.

"Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше з огляду на погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення в найближчі роки, перш ніж воно наблизиться до базового тренду", – ідеться в матеріалах.

Згідно з ними, тимчасовий тиск на режим керованої гнучкості обмінного курсу в межах сценарію зниження курсу може зажадати повторного введення деяких заходів валютного контролю, що використовувалися раніше під час війни.

У негативному сценарії оцінку міжнародних резервів на кінець цього року знижено на $1,9 млрд – до $32,5 млрд, на кінець наступного – на $3,4 млрд, до $36,6 млрд проти $41,8 млрд і $43 млрд у базовому сценарії.

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Що стосується інфляції, то її прогноз у негативному сценарії залишено колишнім: 10% цього року і 8,5% наступного проти 8% і 7% у базовому прогнозі.

МВФ додає, що ризики, пов'язані з війною – як за тривалістю, так і за інтенсивністю – являють собою найбільший ризик для базового прогнозу. Війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема за рахунок планової мобілізації.

Тривала і більш інтенсивна війна за відсутності додаткової зовнішньої підтримки може зажадати застосування неоптимальних заходів (наприклад, скорочення державної допомоги або накопичення заборгованості за видатками), які можуть спричинити соціально-економічні потрясіння і погіршення прогнозу, зазначив Фонд.

Як повідомлялося, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) та ухвалила рішення виділити Україні близько $2,2 млрд на підтримку державного бюджету.

Що таке програма EFF

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

П'ятий транш у $2,2 млрд Україна отримала від МВФ 3 липня.