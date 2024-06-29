МВФ оновив структурні маяки для України, додалися ще дві вимоги

Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною за результатами четвертого перегляду програми програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Відповідно до нього, Україна взяла на себе зобов'язання за ще двома додатковими вимогами.

Як свідчить документ на сайті МВФ, Україна виконала вже 23 із 37 структурних "маяків".

За словами першого заступника голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, на четвертий перегляд програми Україна мала виконати три "маяки":

розробити концептуальну записку за програмою пільгових кредитів "5-7-9%" – виконано;

одноосібний розгляд справ ВАКС – виконано з запізненням;

аудит теплокомуненрго – перенесли на пізніший термін.

Водночас в оновленому меморандумі з’явилося ще дві вимоги для продовження програми. Зокрема, до кінця жовтня Україна має завершити реформування Державної митної служби. Відповідний законопроєкт №6490д вже ухвалений у першому читанні.

Також до кінця жовтня необхідно внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу та скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки після повідомлення про підозру (так звані "правки Лозового").

Для найближчого перегляду програми МВФ, який очікується у вересні, Україна має лише один "маяк" – закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Ця вимога вже виконана, відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав ввечері 28 червня.

Як повідомлялося, напередодні Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми EFF та ухвалила рішення виділити Україні близько $2,2 млрд.

Що таке програма EFF

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".