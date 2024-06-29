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Новини
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МВФ оновив структурні маяки для України, додалися ще дві вимоги

мвф

Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною за результатами четвертого перегляду програми програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Відповідно до нього, Україна взяла на себе зобов'язання за ще двома додатковими вимогами.

Як свідчить документ на сайті МВФ, Україна виконала вже 23 із 37 структурних "маяків".

За словами першого заступника голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, на четвертий перегляд програми Україна мала виконати три "маяки":

  • розробити концептуальну записку за програмою пільгових кредитів "5-7-9%" – виконано;
  • одноосібний розгляд справ ВАКС – виконано з запізненням;
  • аудит теплокомуненрго – перенесли на пізніший термін.

Водночас в оновленому меморандумі з’явилося ще дві вимоги для продовження програми. Зокрема, до кінця жовтня Україна має завершити реформування Державної митної служби. Відповідний законопроєкт №6490д вже ухвалений у першому читанні.

Також до кінця жовтня необхідно внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу та скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки після повідомлення про підозру (так звані "правки Лозового").

Для найближчого перегляду програми МВФ, який очікується у вересні, Україна має лише один "маяк" – закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Ця вимога вже виконана, відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав ввечері 28 червня.

Як повідомлялося, напередодні Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми EFF та ухвалила рішення виділити Україні близько $2,2 млрд.

Що таке програма EFF

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

Детальніше про допомогу від МВФ читайте в матеріалі БізнесЦензор "Реформа БЕБ, тарифи і перегляд пільг: Що Україна має зробити для отримання грошей МВФ".

Автор: 

маяк (4) МВФ (1752)


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додаткові два маяки - це мало, дуже мало!! має бути 5, 10, 15!! зелена їбуча підарня має бігати з виряченими очима з кутка в куток, й обирати між красти далі, наче так і треба, й залишити голодними й без засобів до існування 73% дегенератів!!
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29.06.2024 21:57 Відповісти
Щодо строку давності варто садити за ґрати суддів які роками тягнуть з розглядом справи. Приклад справ по розстрілу Майдану. Якщо судова система не діє то капут такій державі.
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29.06.2024 21:58 Відповісти
Це продажна злодюжна брехлива банда мерзотників від президента - міністра - депутата до глав адміністрацій, мерів, сільських голів, митників їх замів всіх рівнів. А судді, проКУРВори, різні набу, сапи, поліція ... - все це "кришують за %. Розкрадають все (навіть гуманітарну допомогу і волонтерську для ЗСУ!). Розкрадають і т.з. "транші розширеного фінансування від МВФ".
Є лише один спосіб це припинити - прихід до влади сильної партії накшталт НСДАП в Німеччині в 1933 році. І всіх мерзотників до стінки, або кайло в руки - і маршем курсом штольня-барак-штольня. З конфіскацією накраденого.
Інакше Україні піхва, навіть без московських бомб і ракет... Москалі це знають і люто плещуть в долоні.
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30.06.2024 14:11 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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01.07.2024 01:12 Відповісти
Саме цікаве, що зелені дигинерати все підписують і зі всім погоджуються))) Але ніфігашечки не роблять
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03.07.2024 10:50 Відповісти

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