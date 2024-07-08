Понад 40% українців заробляють менше $250 на місяць, – опитування

Понад 80% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для гідної якості життя.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Gradus Research.

Відповідно до них, 26% опитаних вважають, що їхні доходи категорично недостатні для проживання, 56% – не є достатніми. Водночас 15% українців зазначили, що їхній рівень доходів достатнім для життя, і лише 2% – більше, ніж достатній.

43% опитаних українців заробляють менше 10 тисяч гривень. У 2023 році таких було 53%. зарплату в межах 10-20 тисяч гривень отримують 31% респондентів, а 21% – понад 20 тисяч.

За даними опитування, рівень доходу збільшився лише у 26% громадян, ще у 21% – залишися без змін. Водночас у понад половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Читайте також: В Україні зросли зарплати в найпопулярніших сферах. Кому пропонують найбільше?

Раніше повідомлялося, що середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у травні 2024 року зросла до 50,9 тис. грн, порівняно з 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад становить 23,9 тис. грн.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.