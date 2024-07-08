Понад 40% українців заробляють менше $250 на місяць, – опитування
Понад 80% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для гідної якості життя.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Gradus Research.
Відповідно до них, 26% опитаних вважають, що їхні доходи категорично недостатні для проживання, 56% – не є достатніми. Водночас 15% українців зазначили, що їхній рівень доходів достатнім для життя, і лише 2% – більше, ніж достатній.
43% опитаних українців заробляють менше 10 тисяч гривень. У 2023 році таких було 53%. зарплату в межах 10-20 тисяч гривень отримують 31% респондентів, а 21% – понад 20 тисяч.
За даними опитування, рівень доходу збільшився лише у 26% громадян, ще у 21% – залишися без змін. Водночас у понад половини опитаних (53%) доходи зменшилися.
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Раніше повідомлялося, що середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у травні 2024 року зросла до 50,9 тис. грн, порівняно з 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад становить 23,9 тис. грн.
За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.
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Пралка зе! зараз зустрічне опитування підготує..
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&psig=AOvVaw0wfSx8iwWFkOcGZRmnu0T3&ust=1720527420623000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDMgqy2l4cDFQAAAAAdAAAAABAE "Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) -
Золотий фонд цитат українських політиків
Але зовсім не смішно. А тобі паржать захотілося, як казали зелені фани?
Ну це вже ваще
це ********** на рівному місці...
будуть скарги на тебе? - ти завтра звільнений...
десь так було б чесно..
менеджерам по доставках не хвилюватися....
мальчікі на побігушках зараз так обзиваються?
а на менеджери по ***** не робити вакантні посади є?
Він розповідав, що він мріє, може ще й під коксом, а не бере обовязки, мріяти нікому не заборонено. Короч нас *******!
Треба встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок
Бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, так тільки крадуть та брешуть!
Інакше ми ніколи не позбудемся шахраїв та зрадників!
Да, блд, будь завтра выборы мудрый нарит снова выберет президентом эту всратую зеленую скоробагатьку...
а от оцінювати компетенцію, досвід, політичну програму, команду і т.д. - то все від лукавого, це все масони придумали людям голови морочити.
их иногда избирают.
«Трибюн»
Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
https://biz.censor.net/news/3488560/rada_skasuvala_shtrafy_za_nedeklaruvannya_kik
Причому затримки зарплати на 2-3, а іноді і 5-6 місяців, її зменшення, "бо війна", аж ніяк не заважають новій "еліті" скуповувати нові (і не дуже) іномарки, техніку, відправляти родини в тури Єврпою і т.п.
P.S. Я ніяк не хочу образити тих бізнесменів, хто дійсно потерпає від ситуації і часто має з власного бізнесу, менше власних робітників , але їх меншість. Більшість, внаслідок війни або просто почала заробляти трохи менше, або взагалі, відчула зростання добробуту. І часто це досягнуто за рахунок робітників, які часто уже є майже рабами (по крайній мірі прав у них стільки ж).
Зеленський саме і бачить керування країною як керування підприємством, де раб сила мусе коштувати мало, щоб збільшити прибуток на виході, який можна покласти в кишеню. Цікаво що захищати це підприємство від рейдерів мусить саме та раб сила, а от охорона підприємства мусить захищати керівництво і гнати саме ту раб силу захищати то що не належить раб силі від рейдерів. Ну а якщо не а стані бути навіть раб силою, то геть звідси і йди харчуватися на смітник.
Просто історична класика. По підручнику !!! То не я вигадав !
Тоді це стопудово ІПСО. Бо кінець епохи бідності настав ще у 2019 році.
А може це просто природній відбір...