БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 565 78

Понад 40% українців заробляють менше $250 на місяць, – опитування

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Понад 80% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для гідної якості життя.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Gradus Research.

Відповідно до них, 26% опитаних вважають, що їхні доходи категорично недостатні для проживання, 56% – не є достатніми. Водночас 15% українців зазначили, що їхній рівень доходів достатнім для життя, і лише 2% – більше, ніж достатній.

Більшість українців не задоволена рівнем своїх доходів

43% опитаних українців заробляють менше 10 тисяч гривень. У 2023 році таких було 53%. зарплату в межах 10-20 тисяч гривень отримують 31% респондентів, а 21% – понад 20 тисяч.

Майже половина українців отримують зарплату менше 10 тисяч гривень

За даними опитування, рівень доходу збільшився лише у 26% громадян, ще у 21% – залишися без змін. Водночас у понад половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Читайте також: В Україні зросли зарплати в найпопулярніших сферах. Кому пропонують найбільше?

Раніше повідомлялося, що середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у травні 2024 року зросла до 50,9 тис. грн, порівняно з 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад становить 23,9 тис. грн.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.

Автор: 

бізнес (1202) опитування (335) зарплата (1139)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
08.07.2024 15:09 Відповісти
+24
хуже нє будіт......****......
показати весь коментар
08.07.2024 15:10 Відповісти
+24
Брехня. Вчителя мінімум по 4000 баксів мають. Та і епоха бідності скінчилась 5 років потому.
показати весь коментар
08.07.2024 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2024 15:09 Відповісти
хуже нє будіт......****......
показати весь коментар
08.07.2024 15:10 Відповісти
Хоть паржом
показати весь коментар
08.07.2024 15:16 Відповісти
Брехня. Вчителя мінімум по 4000 баксів мають. Та і епоха бідності скінчилась 5 років потому.
показати весь коментар
08.07.2024 15:11 Відповісти
5 років тому = 5 років назад. 5 років потому = через 5 років
показати весь коментар
08.07.2024 16:46 Відповісти
Ця помилка дуже змінює суть?
показати весь коментар
08.07.2024 17:01 Відповісти
Так!
показати весь коментар
08.07.2024 17:47 Відповісти
Згоден. Дякую.
показати весь коментар
08.07.2024 17:51 Відповісти
5 років тому - 2019 рік. 5 років потому - 2029 рік.
показати весь коментар
08.07.2024 18:26 Відповісти
Це як старий і старый. Змінює суть?
показати весь коментар
08.07.2024 18:28 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
08.07.2024 18:29 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:11 Відповісти
Насправді спекулятивний малюнок. Африку намагаються нагодувати вже 70 років. І вдалося зрушити з місця лише у декількох країнах.
показати весь коментар
08.07.2024 15:25 Відповісти
Серйозно? Негри всіх годують, як донбас?
показати весь коментар
08.07.2024 16:33 Відповісти
Хто заробляє менше 250 у.е. хай звертається до вчителів, які повинні отримувати по 4000 у.е.
показати весь коментар
08.07.2024 15:11 Відповісти
Зате вчителиці жирують, правда ж, зебіли?
показати весь коментар
08.07.2024 15:12 Відповісти
Головне щоб ріднесенькі депутати, судді, прокурори, митниця та сбушники були в шоколаді. Ато путін нападе!!
показати весь коментар
08.07.2024 15:12 Відповісти
Най приходять працювати до судів, до поліції, до прокуратури, до СБУ та митниці.
показати весь коментар
08.07.2024 15:17 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:13 Відповісти
Це опитування близьке до правди
показати весь коментар
08.07.2024 15:14 Відповісти
це Ви ніби кепкуєте?!
показати весь коментар
08.07.2024 15:17 Відповісти
Бо не центр разумкова проводив.

Пралка зе! зараз зустрічне опитування підготує..
показати весь коментар
08.07.2024 15:25 Відповісти
Головне знову вибрати когось, хто має зв'язки з олігархами або кацапнею.
показати весь коментар
08.07.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:34 Відповісти
Ваву з Андрюсєю теж опитували ?
показати весь коментар
08.07.2024 15:16 Відповісти
Щось невірні цифри тому що середня зарплата чиновників 40 тис на місяць і ще кажуть що мало та спрямували кошти з кредитів на додаткові виплати.... а мала б бути ця середня зарплата рівна доходу громадян
показати весь коментар
08.07.2024 15:17 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:17 Відповісти
Економічне бронювання поряд із таким заголовком звучить як насмішка над здоровим глуздом.
показати весь коментар
08.07.2024 15:18 Відповісти
Значно більшою насмішкою виглядає бронювання квартальних блазнів і медведчуківських журнохвойд, масово працевлаштованих зеленою владою на її Марафон. І ті, і інші тільки висмоктують бюджет України.
показати весь коментар
08.07.2024 15:23 Відповісти


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&psig=AOvVaw0wfSx8iwWFkOcGZRmnu0T3&ust=1720527420623000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCMDMgqy2l4cDFQAAAAAdAAAAABAE "Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський) -

Золотий фонд цитат українських політиків
показати весь коментар
08.07.2024 15:19 Відповісти
Ну шо, суки, обросли жирком как завещал зельонскай
показати весь коментар
08.07.2024 15:19 Відповісти
Зєліни орденоносці. Ще мордяки не репнули?
показати весь коментар
08.07.2024 16:09 Відповісти
еще есть куда расти
показати весь коментар
08.07.2024 16:10 Відповісти
На жаль є "куда расти "

Але зовсім не смішно. А тобі паржать захотілося, як казали зелені фани?
показати весь коментар
08.07.2024 16:13 Відповісти
это смех сквозь сльозы
показати весь коментар
08.07.2024 16:15 Відповісти
А коли були в нас гідні доходи - зарплати наинижчі в Європі
показати весь коментар
08.07.2024 15:23 Відповісти
Холодну мівіну? І спати у бункері на розкладачці?

Ну це вже ваще
показати весь коментар
08.07.2024 16:15 Відповісти
як можна взяти таких хоч десяток на роботу? не можу знайти на з/п 500 дол. - хочуть 800.
показати весь коментар
08.07.2024 15:24 Відповісти
Яка спеціальність?
показати весь коментар
08.07.2024 15:27 Відповісти
менеджери з доставки, логіст, токар
показати весь коментар
08.07.2024 15:28 Відповісти
Коли, з якого часу виникли проблеми з наймом?
показати весь коментар
08.07.2024 15:31 Відповісти
вже другий рік бавлюся в набір персоналу. оскільки бізнес дедалі більше занепадає, дурнуваті думки суттєво підвищувати оклади мене не захоплюють
показати весь коментар
08.07.2024 15:33 Відповісти
Зараз на найм, напевно, найбільше впливає мобілізація.
показати весь коментар
08.07.2024 15:37 Відповісти
не ведіться на цих менеджерів доставкі ніколи....
це ********** на рівному місці...
показати весь коментар
08.07.2024 15:49 Відповісти
Я не шукаю роботу для себе, просто поцікавилась.
показати весь коментар
08.07.2024 15:50 Відповісти
пацани, потібен розвозчік піци - $300 з мене в тиждень - тіпи всі твої
будуть скарги на тебе? - ти завтра звільнений...
десь так було б чесно..
менеджерам по доставках не хвилюватися....
показати весь коментар
08.07.2024 15:58 Відповісти
і от да - машина твоя з мене доплата на бензин - все.
показати весь коментар
08.07.2024 16:00 Відповісти
шо ви як діти єй Богу...
показати весь коментар
08.07.2024 16:02 Відповісти
Усе ушлі на фронт
показати весь коментар
08.07.2024 16:08 Відповісти
менеджери з доставки? 🤣
мальчікі на побігушках зараз так обзиваються?
а на менеджери по ***** не робити вакантні посади є?
показати весь коментар
08.07.2024 15:44 Відповісти
А потужный завхоз тоже менеджер. о времена, о нравы
показати весь коментар
08.07.2024 15:58 Відповісти
якби мені ноги, то за п'ятсот пішов би токарем, якби недалечко від дому (
показати весь коментар
08.07.2024 15:38 Відповісти
ті, що з ногами, просять від 1000. часом, я припухаю від їхніх забаганок
показати весь коментар
08.07.2024 16:02 Відповісти
*****, при п'ятиденному робочому тижні з\п у 25 тисяч навіть за 16К20 я вважав би за щастя. Не кажучі вже про 1А616 або взагалі про якійсь шаублінчік.
показати весь коментар
08.07.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:25 Відповісти
Це все було при Пороху. Але скучно було, захотілося поржать
показати весь коментар
08.07.2024 16:06 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:25 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:27 Відповісти
Перед тим як звинувачувати нарід, згадайте, як цей лідер розвів людей на довіру, чи може хтось голосував за дєрьмака чи татарова чи корупцію? Та і йшов він лише на один срок.
Він розповідав, що він мріє, може ще й під коксом, а не бере обовязки, мріяти нікому не заборонено. Короч нас *******!
Треба встановити кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок
Бо як лізуть до влади, так обіцяють на перегонки, а як долізли, так тільки крадуть та брешуть!
Інакше ми ніколи не позбудемся шахраїв та зрадників!
показати весь коментар
08.07.2024 15:43 Відповісти
Когда Гепа на харьковском вокзале или Ахметыч на донецком лохов дурили в наперстки, то лохи тоже думали что их розвели злые мошенники? Или же в голове что-то прояснилось?
Да, блд, будь завтра выборы мудрый нарит снова выберет президентом эту всратую зеленую скоробагатьку...
показати весь коментар
08.07.2024 15:48 Відповісти
вибрати клоуна президентом це звичайно потужний развод на довірі, угу. Розводять завжди лохів, запам'ятай це нарешті. Розумні ніколи не ведуться.
показати весь коментар
08.07.2024 15:54 Відповісти
Розкажіть, як перевірити щирість кандидата та обіцянок?
показати весь коментар
08.07.2024 15:57 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 15:59 Відповісти
ну як-як. якщо робить очі такі чесні-чесні, то явно хороша людина. Ну і ще добре коли має в політиці досвіду 0.🤣

а от оцінювати компетенцію, досвід, політичну програму, команду і т.д. - то все від лукавого, це все масони придумали людям голови морочити.
показати весь коментар
08.07.2024 16:40 Відповісти
Грустная сторона выступлений политических шутов:

их иногда избирают.
«Трибюн»
показати весь коментар
08.07.2024 16:07 Відповісти
Взять того же *****. Что бы стать президентом - пришлось идти по трупам, а тут сыграл членом на рояле и в дамках. Это какой-то лютый ******
показати весь коментар
08.07.2024 16:09 Відповісти
Таких же ви@лядків, як і самі.
показати весь коментар
08.07.2024 17:02 Відповісти
Краще б написали скільки живе на чисту мінімалку та на мінімальну пенсію. То ж Гетьманцев від таких "прибутків" ще хоче й податки підняти.
показати весь коментар
08.07.2024 15:44 Відповісти
А свої фірми в офшорах

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни

https://biz.censor.net/news/3488560/rada_skasuvala_shtrafy_za_nedeklaruvannya_kik
показати весь коментар
08.07.2024 15:53 Відповісти
Низькі зарплати, це лише частина проблеми. Ще є проблемою, повна недієздатність законів про працю. І до війни все це працювало, аби як, а зараз..... Звільнити 1 днем? Праця неоформленим? Штрафи з зарплати, причому подекуди висосані з пальця, аби лише менше платити? Повне ігнорування безпеки (в т.ч. в повітряні тривоги)? Зарплата в конверті? Затримки з виплати зарплати? І т.п. Все це щоденна, часто уже звична реальність.
Причому затримки зарплати на 2-3, а іноді і 5-6 місяців, її зменшення, "бо війна", аж ніяк не заважають новій "еліті" скуповувати нові (і не дуже) іномарки, техніку, відправляти родини в тури Єврпою і т.п.
P.S. Я ніяк не хочу образити тих бізнесменів, хто дійсно потерпає від ситуації і часто має з власного бізнесу, менше власних робітників , але їх меншість. Більшість, внаслідок війни або просто почала заробляти трохи менше, або взагалі, відчула зростання добробуту. І часто це досягнуто за рахунок робітників, які часто уже є майже рабами (по крайній мірі прав у них стільки ж).
показати весь коментар
08.07.2024 16:26 Відповісти
Які $250?97 баксів у мене це по офіційному курсі.
показати весь коментар
08.07.2024 16:44 Відповісти
Це менше нiж моя пенсiя 4100 гр.
показати весь коментар
08.07.2024 17:53 Відповісти
Нічого не поробиш шановні. Якщо це країною керують ЕФЕКТИВНІ МЕНЕДЖЕРИ, то так воно і буде і далі, бо золотий закон бізнесу : дешевше купити, дорожче продати. От і все.
Зеленський саме і бачить керування країною як керування підприємством, де раб сила мусе коштувати мало, щоб збільшити прибуток на виході, який можна покласти в кишеню. Цікаво що захищати це підприємство від рейдерів мусить саме та раб сила, а от охорона підприємства мусить захищати керівництво і гнати саме ту раб силу захищати то що не належить раб силі від рейдерів. Ну а якщо не а стані бути навіть раб силою, то геть звідси і йди харчуватися на смітник.
Просто історична класика. По підручнику !!! То не я вигадав !
показати весь коментар
08.07.2024 21:28 Відповісти
Точно не 4К доларів, як обіцяв ЗЄ?

Тоді це стопудово ІПСО. Бо кінець епохи бідності настав ще у 2019 році.

А може це просто природній відбір...
показати весь коментар
08.07.2024 23:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 