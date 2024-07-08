Британські активісти закликали уряд захистити Україну від вимог власників євробондів на $20 мільярдів

Британська неурядова організація Debt Justice закликала новий уряд країни захистити Україну від можливих судових позовів приватних кредиторів, якщо країні не вдасться досягнути угоди щодо реструктуризації боргу.

Представники організації вказують, що українські єврооблігації випущені за законами Великої Британії, тому уряд країни може законодавчо заборонити кредиторам намагатися стягнути борг у судовому порядку поки триває війна, повідомляє Голос Америки із посиланням на The Guardian.

Йдеться про єврооблігації, якими володіють приватні кредитори на суму близько $20 млрд. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна домовилася з кредиторами про призупинку виплат за цими облігаціями до 1 серпня 2024 року. Наразі тривають переговори про реструктуризацію боргу на нових умовах, які передбачать списання його частини.

Британські активісти вважають, що запропоновані урядом України умови відповідають ринковим реаліям. Зокрема, Гейді Чоу з Debt Justice назвала кредиторів України "безсоромними" і звинуватила їх у "намаганні вичавити кожну унцію доходу з України" в той час, коли "Україна бореться із вторгненням".

Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?

Як повідомлялося, у червні Мінфін України заявив, що Україна і спецкомітет приватних кредиторів, який представляє власників майже 20% єврооблігацій, обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди.

Група кредиторів була сформована в квітні і представляє власників близько 20% непогашених єврооблігацій. До цієї групи зокрема входять інвестфонди Amundi, BlackRock і Amia Capital. Вони наполягали, щоб Україна відновила виплати відсотків за євробондами в обмін на списання значної частини боргу.

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Своєю чергою уряд України пропонував обміняти всі тринадцять серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти, або на серію простих облігацій.

Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25% до 60% залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії програми МВФ. При цьому виплати за євробондами до 2027 року мали залишатися символічними.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Україна продовжить переговори з кредиторами, щоб досягнути угоди про реструктуризацію боргу до 1 серпня.

Нагадаємо, Україна 10 серпня 2022 року одержала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці.

Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.