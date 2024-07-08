У порт Одеси вперше з початку великої війни зайшов контейнеровоз світового гіганта MSC
Це перший рейс MSC з початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише українська редакція Forbes із посиланням на дані сервісу відстеження суден Marine Traffic.
Судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" компанії HHLA о 13:33 за Києвом з грузинського порту Поті. Воно розраховане на перевезення 700 TEU контейнерів.
До цього захід судна в порт Одеси тричі відкладався. MSC планувала захід в порт Одеси на початку червня, розповідав президент Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) Віктор Берестенко. Однак цю дату спершу перенесли на 19, потім на 21 червня, але зрештою рейс довелося скасувати.
В АМЕУ називали причиною скасування рейсу дії Митниці, яка відмовлялась візувати доручення на відвантаження контейнерів з агропродукцією на кшталт шроту та соняшникової олії без пояснення причин.
Своєю чергою у Державній митній службі це заперечували, заявивши, що "згадані контейнери не подавалися до митного оформлення".
Наступною датою, в яку контейнеровоз мав зайти в порт Одеси, було 6 липня. Однак з невідомих причин захід судна в український порт знову перенесли.
Як повідомлялося, у травні глобальні контейнерні перевізники почали повертатися в Україну. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd став першим магістральним оператором, який почав пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України. Hapag-Lloyd почала працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.
MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) також анонсувала відновлення регулярного фідерного сервісу до портів "Великої Одеси" з турецького порту Текірдаг. Перший суднозахід планували на середину червня.
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Та годі, там стільки причин - активність Ктулху в Чорному морі, спалахи на сонці, ракетні удари, глобальне потепління і неврожай кави в Колумбії
А те, що сам MSC заявив, що вони епали сюди припливати через хабарі та корупцію, то це такі дрібниці, що не варто й згадувати
Смольному
офісу митників, то зразу був би порядок.