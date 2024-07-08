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Новини
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У порт Одеси вперше з початку великої війни зайшов контейнеровоз світового гіганта MSC

msc

Це перший рейс MSC з початку повномасштабного вторгнення в Україну, пише українська редакція Forbes із посиланням на дані сервісу відстеження суден Marine Traffic.

Судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" компанії HHLA о 13:33 за Києвом з грузинського порту Поті. Воно розраховане на перевезення 700 TEU контейнерів.

До цього захід судна в порт Одеси тричі відкладався. MSC планувала захід в порт Одеси на початку червня, розповідав президент Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) Віктор Берестенко. Однак цю дату спершу перенесли на 19, потім на 21 червня, але зрештою рейс довелося скасувати.

В АМЕУ називали причиною скасування рейсу дії Митниці, яка відмовлялась візувати доручення на відвантаження контейнерів з агропродукцією на кшталт шроту та соняшникової олії без пояснення причин.

Своєю чергою у Державній митній службі це заперечували, заявивши, що "згадані контейнери не подавалися до митного оформлення".

Наступною датою, в яку контейнеровоз мав зайти в порт Одеси, було 6 липня. Однак з невідомих причин захід судна в український порт знову перенесли.

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Як повідомлялося, у травні глобальні контейнерні перевізники почали повертатися в Україну. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd став першим магістральним оператором, який почав пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України. Hapag-Lloyd почала працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.

MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) також анонсувала відновлення регулярного фідерного сервісу до портів "Великої Одеси" з турецького порту Текірдаг. Перший суднозахід планували на середину червня.

Автор: 

вантажі (1323) Одеса (931) порт (1401)


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Топ коментарі
+8
Наступною датою, в яку контейнеровоз мав зайти в порт Одеси, було 6 липня. Однак з невідомих причин захід судна в український порт знову перенесли
=======

Та годі, там стільки причин - активність Ктулху в Чорному морі, спалахи на сонці, ракетні удари, глобальне потепління і неврожай кави в Колумбії

А те, що сам MSC заявив, що вони епали сюди припливати через хабарі та корупцію, то це такі дрібниці, що не варто й згадувати
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08.07.2024 16:22 Відповісти
+6
нарешті домовились про розмір та кому занести..., мабуть до того довго сперечались, тому що риба жирна й обскубти її багато охочих...
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08.07.2024 16:59 Відповісти
+4
У всьому винна корупція , якої нема в Україні .
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08.07.2024 16:47 Відповісти
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Наступною датою, в яку контейнеровоз мав зайти в порт Одеси, було 6 липня. Однак з невідомих причин захід судна в український порт знову перенесли
=======

Та годі, там стільки причин - активність Ктулху в Чорному морі, спалахи на сонці, ракетні удари, глобальне потепління і неврожай кави в Колумбії

А те, що сам MSC заявив, що вони епали сюди припливати через хабарі та корупцію, то це такі дрібниці, що не варто й згадувати
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08.07.2024 16:22 Відповісти
В точку
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08.07.2024 17:32 Відповісти
А митники звично відбрехалися, мерзотники.
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08.07.2024 17:56 Відповісти
От чому військова цензура, про яку мріють в Слузі Народу, у випадках корупції це зло. Піднявся скандал і врешті решт митники трохи зменшили свої апетити. А якби лише телемарафон, то і суден не було б .
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08.07.2024 16:35 Відповісти
У всьому винна корупція , якої нема в Україні .
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08.07.2024 16:47 Відповісти
Раньше не заходил из-за бандитских действий одесской таможни. А что сейчас стало?
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08.07.2024 16:50 Відповісти
Комусь яйця дверима прищемили .
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08.07.2024 16:55 Відповісти
яйце....
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08.07.2024 17:20 Відповісти
нарешті домовились про розмір та кому занести..., мабуть до того довго сперечались, тому що риба жирна й обскубти її багато охочих...
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08.07.2024 16:59 Відповісти
А якби на носі висунулась переговорна гармата і шмальнула по Смольному
офісу митників, то зразу був би порядок.
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08.07.2024 19:51 Відповісти

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