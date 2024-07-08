Гривня вперше впала нижче позначки 44 грн за євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Курс гривні продовжує падати щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 9 липня, на рівні 40,7000 грн/$, порівняно із 40,5420 грн/$ у понеділок. 4 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,7599 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки – до 44,0781 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ. Попередній було зафіксовано місяць тому, 3 червня, коли він опускався до 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Може https://twitter.com/i/status/1754842902503535006 це кінець того фільму. Але це не точно.
А ВОНО лоха73% на стадіоні попереджало - "Я ваш вирок!"