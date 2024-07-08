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Новини
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Гривня вперше впала нижче позначки 44 грн за євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

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Курс гривні продовжує падати щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 9 липня, на рівні 40,7000 грн/$, порівняно із 40,5420 грн/$ у понеділок. 4 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,7599 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 22 копійки – до 44,0781 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ. Попередній було зафіксовано місяць тому, 3 червня, коли він опускався до 43,9850 грн за євро.

Офіційний курс гривні на 9 липня 2024 року.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2224) гривня (1578) курс (1536) НБУ (9376) обмін валюти (735)


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Пенсіонерам вже жопа? Чи далі буде гірше...???
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08.07.2024 16:30 Відповісти
Як зеленський обіцяв--так і виходить.Війна по всій країні,євро по 45--усе,що він напророчив у 2019
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08.07.2024 17:11 Відповісти
А чим там його кіно закінчилось? Хтось пам'ятає? Який там хеппіенд?
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08.07.2024 17:39 Відповісти
***********. Я хоч це кіно не дивився, але воно повпливало на моє життя більше, ніж всі фільми, які я дивився за все своє життя.
Може https://twitter.com/i/status/1754842902503535006 це кінець того фільму. Але це не точно.
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08.07.2024 17:52 Відповісти
те що ви показали, занато оптимістично, нарід просто розбігся. В реалі все гірше.
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08.07.2024 18:00 Відповісти
згоден повністю (
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08.07.2024 18:01 Відповісти
Нарід повинен зрозуміти, що вибір кожного має значення.
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08.07.2024 18:59 Відповісти
За"базар" на виборах треба відповідати ... ось "мудрий нарід-суїциднік73%" і отримає ту "веселуху", за яку наголосував. І це ще не кінець, бо ВОНО нікуди зникати не збирається ... ЙОМУ та його оточенню ця війна дуже подобається - вони навіть не могли припустити, що так можливо збагатитися на крові та стражданнях пересічних.

А ВОНО лоха73% на стадіоні попереджало - "Я ваш вирок!"
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08.07.2024 22:18 Відповісти

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