З Миколаївщини вивезли понад 700 підприємств із початку великої війни, ще 1000 закрилися

З лютого 2022 року з Миколаївської області виїхали 744 підприємства, ще більше 1000 припинили існування.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради за підсумками виїзної наради Робочої групи з питань розвитку індустріальних парків при Комітеті з питань економічного розвитку, яка відбулася на Миколаївщині.

Водночас у другому кварталі 2024 року вперше після широкомасштабного вторгнення кількість зареєстрованих нових підприємств у регіоні (118) перевищила ті, що виїхали або закрились (81).

Читайте також: Громадський транспорт у Миколаєві курсуватиме рідше через мобілізацію водіїв

Крім того, у Миколаївській області до реєстрації готуються два індустріальних парки: приватний "Техно Парк Вознесенськ" (тут інфраструктура найбільш розвинена, підведено 10 мВт електроенергії, газ та водопостачання, поряд митний пост) та комунальний "Миколаїв".

Також проектні пропозиції щодо створення ІП подали с. Новофедорівка (Коблівська ТГ), м. Нова Одеса, м. Баштанка, с. Берізки.

"Для зміцнення цього позитивного тренду на нараді кілька разів прозвучала ініціатива щодо розробки посилених державних стимулів для індустріальних парків, розташованих у прифронтових регіонах", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наприкінці 2023 року розповідав, що від початку великої війни обсяги промислового виробництва на Миколаївщині знизилися у п’ять разів.