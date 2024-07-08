Днів без відключень світла у липні не буде: "Укренерго" скасувало вимірювання споживання через спеку

НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області, які планувалися з 9 по 24 липня. У цей період в кожному з регіонів обіцяли не обмежувати споживання електроенергії протягом одного дня.

Відповідне рішення ухвалено на прохання енергорозподільчих компаній ("обленерго"), повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України.

"Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", – пояснили в "Укренерго".

Очікується, що виміри проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

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Як повідомлялося, минулого тижня "Укренерго" анонсувало, що 9 по 24 липня в усіх областях будуть проведені виміри споживання електроенергії, для цього в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не будуть застосовуватися обмеження.

Проведення таких вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.