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Новини
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Днів без відключень світла у липні не буде: "Укренерго" скасувало вимірювання споживання через спеку

киев,жара

НЕК "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області, які планувалися з 9 по 24 липня. У цей період в кожному з регіонів обіцяли не обмежувати споживання електроенергії протягом одного дня.

Відповідне рішення ухвалено на прохання енергорозподільчих компаній ("обленерго"), повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України.

"Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", – пояснили в "Укренерго".

Очікується, що виміри проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

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Як повідомлялося, минулого тижня "Укренерго" анонсувало, що 9 по 24 липня в усіх областях будуть проведені виміри споживання електроенергії, для цього в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не будуть застосовуватися обмеження.

Проведення таких вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Автор: 

спека (17) електроенергія (4292) Укренерго (2026) відключення світла (606)


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Укренерго, куди поділи гроші, які надали країни Заходу? Що за роки війни побудували нового?
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08.07.2024 18:47 Відповісти
Це знущання з народу, підняли тарифи, ціну на пальне, ціни на продукти космічні, кругом побори і корупція, що ще ця клята, ворожа влада ще вигадає?
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08.07.2024 18:48 Відповісти
Дивно як це могло статись Липень і спека...
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08.07.2024 19:03 Відповісти
та вночі виміряйте та й по всьому.. ) потім на цій базі ліміти розраховуйте.. а що, впевнений "припіздент" би так і зробив, воно ж прикольно..
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08.07.2024 19:07 Відповісти
Таке враження що хочуть теж догратись. Одних вже луплять то почнуть громити обленерго бо наша енергія справно поставляється в зажерту Європу.
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08.07.2024 19:42 Відповісти
Укренерго - це Оператор.Що він має будувати?Він просто всюди лізе та хапає чужі гроші,бо держава не "розуміє" хто що повинен робити.
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08.07.2024 20:18 Відповісти
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09.07.2024 01:59 Відповісти
Мабуть знайшли вже ж таки покупця. Думали вже що не знайдуть, але орбан поміг
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09.07.2024 08:54 Відповісти

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