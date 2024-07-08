Кабмін дозволив Міноборони та "Укрзалізниці" проводити частину закупівель без тендерів

Кабінет Міністрів розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи Prozorro.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання 5 липня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, Вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі "Укрзалізниці", які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

Крім того, задля безпеки замовників, постачальників та виконавців, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише район чи область. У Мінекономіки вважають, що це ускладнить пошук місцезнаходження замовників чи постачалників для ворога.

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"Ми внесли низку змін, які за необхідності мають захистити від ворога інформацію про місцезнаходження підприємств-виконавців та постачальників. Крім того, закупівлі замовників для нагальних оборонних потреб за рахунок місцевих та інших публічних бюджетів, буде проводитись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу. Такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану", – пояснила заступниця міністра Надія Бігун.