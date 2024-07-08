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Новини
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Кабмін дозволив Міноборони та "Укрзалізниці" проводити частину закупівель без тендерів

тендер

Кабінет Міністрів розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи Prozorro.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання 5 липня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, Вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі "Укрзалізниці", які спрямовані на ремонти та відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

Крім того, задля безпеки замовників, постачальників та виконавців, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише район чи область. У Мінекономіки вважають, що це ускладнить пошук місцезнаходження замовників чи постачалників для ворога.

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"Ми внесли низку змін, які за необхідності мають захистити від ворога інформацію про місцезнаходження підприємств-виконавців та постачальників. Крім того, закупівлі замовників для нагальних оборонних потреб за рахунок місцевих та інших публічних бюджетів, буде проводитись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу. Такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану", – пояснила заступниця міністра Надія Бігун.

Автор: 

Міноборони (981) тендер (2188) Укрзалізниця (4812) закупівлі (2658)


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Топ коментарі
+10
О, знову ''вікно'' для розпилювання грошей. Ну неможуть зелені щоб не вкрасти.
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08.07.2024 19:07 Відповісти
+10
А якось зашифрувати дані не пробували? Чомусь збирати дані з усього населення в наспіх зроблений мобільний додаток - це побоювань не викликало. А ось за якими цінами Укрзалізниця купить 10 нових лексусів для доставки води в пункт незламності №2 міста Вознесенськ - це буде метою номер 1 для кацапської розвідки
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08.07.2024 19:13 Відповісти
+6
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08.07.2024 19:17 Відповісти
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О, знову ''вікно'' для розпилювання грошей. Ну неможуть зелені щоб не вкрасти.
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08.07.2024 19:07 Відповісти
Ну... на цей раз, я більше ЗГОДЕН з таким розпорядженням, чим проти:
По-перше, запчастини та ремонт не та сфера, де багато наварити та не так багато конкурентів.
По друге, інформація про місцезнаходження підприємств реально чутлива.
По трете, тут і час виконання критичний.
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08.07.2024 19:16 Відповісти
По-перше, запчастини та ремонт не та сфера,
де багато наварити та не так багато
конкурентів.

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08.07.2024 19:37 Відповісти
Такі договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану
=========

Тепер уявляєте собі рило якогось чиновника, який при "справі" і який десь там на пляжах Хорватії під час проведення чергового "мирного семінару" чує, що потрібно шукати спосіб зупинити війну?

- Та ви що, Батьківщину хочете продати, воювати до останнього!!!!
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08.07.2024 19:17 Відповісти
на те вони і зелені....
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08.07.2024 19:24 Відповісти
"Свято наближається, свято наближається, свято наближається..."
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08.07.2024 19:08 Відповісти
Ну, бляха, накраду. Дякую ***********. Скинь номер рахунку в офшорах від привату.
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08.07.2024 19:10 Відповісти
От які ті реформи Умєрова-Жумаділова 🙄
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08.07.2024 19:10 Відповісти
А якось зашифрувати дані не пробували? Чомусь збирати дані з усього населення в наспіх зроблений мобільний додаток - це побоювань не викликало. А ось за якими цінами Укрзалізниця купить 10 нових лексусів для доставки води в пункт незламності №2 міста Вознесенськ - це буде метою номер 1 для кацапської розвідки
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08.07.2024 19:13 Відповісти
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08.07.2024 19:17 Відповісти
Яйці по 34?
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08.07.2024 19:23 Відповісти
Коли мобілізація на заводи по виробництву дальнобійних ракет? Ніколи...
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08.07.2024 19:33 Відповісти
Детишкам на молочишко !!))
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08.07.2024 19:43 Відповісти
Так, тім що в Монако на мазераті та ламборгіні бідкують, тому що на бенз грошей не вистачає.
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08.07.2024 20:53 Відповісти
Та давайте вже їм офіційний дозвіл ******* бабло без ніяких закупвель. ***, коли вже те дно?
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08.07.2024 19:55 Відповісти
Вигукни щось гучно, якщо почуєш ехо , то це дно і є.
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08.07.2024 21:04 Відповісти
А це про що?
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09.07.2024 22:26 Відповісти
Схематози наше усьо!
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08.07.2024 20:05 Відповісти
Для деяких українців війна стала справжньою Ненькою.
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08.07.2024 20:16 Відповісти
Зелені сволочі в своєму паскудному репертуарі: в той день, коли вся увага народу прикута до обстрілів дитячих лікарень, ці суки втихаря замутили нов корупційну схему.
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08.07.2024 21:17 Відповісти

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