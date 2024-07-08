Капіталізація тайванського виробника чипів TSMC досягла $1 трильйона

Ринкова вартість Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадовго перевищила ринкову капіталізацію в $1 трлн після того, як банк Morgan Stanley приєднався до списку брокерів, котрі підвищують цінові орієнтири компанії до її звітності.

Ціна акцій TSMC ADR підскочила на 4,8%, досягнувши позначки відразу після відкриття біржі 8 липня, в результаті чого зростання ціни акцій компанії в 2024 році становить понад 80%, пише Bloomberg.

Раніше в червні тайванський виробник мікросхем випередив Berkshire Hathaway Inc. і став восьмою найдорожчою компанією в світі.

Позиція TSMC як єдиного постачальника найважливіших чипів Apple Inc. і Nvidia Corp. робить її улюбленою "грою" серед глобальних інвесторів у штучний інтелект.

Акції цих компаній вартістю $3 трлн зросли разом із хвилею штучного інтелекту, завдяки чому їхній незамінний виробник чіпів виглядає досить цінним.

Раніше повідомлялося, що технологічна компанія Nvidia збирається продати в Китаї чіпи штучного інтелекту на суму $12 млрд цього року, незважаючи на експортний контроль США, який обмежив її бізнес на одному з найбільших у світі ринків напівпровідників.

У травні повідомлялося, що нідерландська компанія ASML Holding NV і тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. можуть вивести з ладу найсучасніші у світі верстати для виробництва мікросхем у разі вторгнення Китаю на Тайвань.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) – найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія з виробництва напівпровідників, розташована в Сіньчжу (Тайвань). Основні потужності знаходяться в Китаї й були побудовані для співробітництва з Qualcomm (американська компанія, що розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку, – ред.).

Відносини Китаю і Тайваню

На початку цого року повідомлялося, що Китай запровадив санкційні обмеження проти п’яти великих американських оборонних компаній через постачання озброєння їхнього виробництва до Тайваню.

"Продаж Сполученими Штатами зброї китайському регіону Тайвань є грубим порушенням принципу "єдиного Китаю". Китай рішуче засуджує такі дії, виступає проти і зробив демарші американській стороні", – заявили тоді в МЗС Китаю.

Кілька великих тайванських виробників розглядають варіанти створення запасних штаб-квартир за кордоном, щоб гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань.

Загальний експорт Тайваню зріс найшвидшим темпом зростання за останні два роки – на 18,9%. Причиною цього стало те, що поставки комп'ютерного обладнання, що лежить в основі глобального буму штучного інтелекту, зросли більш ніж на 400%.