В Україні зростає споживання електроенергії, графіки відключень діятимуть усю добу

Із початком робочого тижня та посиленням спеки споживання електроенергії в Україні значно зросло. 9 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, зранку і до 14:00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі – з посиленням спеки – планується застосовувати 3-4 черги.

Зазначається, що максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник 7 липня.

Як нагадали в "Укренерго", головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.

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Для подолання дефіциту в енергосистемі сьогодні протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 29 238 МВт-год.