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Новини
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В Україні зростає споживання електроенергії, графіки відключень діятимуть усю добу

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Із початком робочого тижня та посиленням спеки споживання електроенергії в Україні значно зросло. 9 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, зранку і до 14:00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі – з посиленням спеки – планується застосовувати 3-4 черги.

Зазначається, що максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник 7 липня.

Як нагадали в "Укренерго", головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку.

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Для подолання дефіциту в енергосистемі сьогодні протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 29 238 МВт-год.

Автор: 

електроенергія (4292) Укренерго (2026) відключення світла (606)


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Чому виробництво сонячними панелями не перекриває з запасом споживання кондиціонерів ? Парадокс !
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09.07.2024 10:39 Відповісти
Полазьте по тирнету думалку включіть - а не строчіть коменти просто так з надією шо хтось за вас думати буде .
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09.07.2024 10:49 Відповісти
Тому, що СЕС виключають по графіку разом із тими районами, де воні розташовані. То вони в цей час ніхєра не виробляють.

Зелені дєбіли не змогли за 2 роки навіть окремі фідера до СЕС підвести.
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09.07.2024 11:38 Відповісти
а хто її споживає? зараз половина споживачів по всій країні відключені.
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09.07.2024 10:48 Відповісти
Зростає??? Зелені суки! А що вмерти всім, щою зеленому лайну сраку обдувало. Коли ви повиздихаєте, гниди!
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09.07.2024 10:50 Відповісти
Сильно зростати не може через її відсутність, не звиздіть, а звісно в часи подачі будуть вмикати все і наздоганяти. НЕ МОЖНА ПРОДАВАТИ ЕНЕРГІЮ ЗА КОРДОН ВІДКЛЮЧАЮЧИ СВОЇХ. НЕ-МОЖ-НА!
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09.07.2024 10:55 Відповісти
Дожилися, докерувалися підараси зелені. В спеку здихайте без світла, тупі хохли. Бо ми розікрали гроші на захист енергоспоруд і тільки брехали про відновлення. Ба навіть не здатні встановити ті установки, що нам Захід передав (понад 90 штук!!!!)
І єдине у нас для вас, скотів, рішення - зняти мита на сонячні панелі та ін.
Блд, зелена держава-гній.
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09.07.2024 11:32 Відповісти

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