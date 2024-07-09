Унаслідок обстрілів є нові знеструмлення у восьми областях

Станом на ранок 9 липня в Україні залишаються знеструмленими 504 населені пункти.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Також унаслідок негоди знеструмленні споживачі у Донецькій області.

Із технічних причин знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Донецький, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській та Харківській областях.

Як пояснили в "Укренерго", технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

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Як повідомлялося, із початком робочого тижня та посиленням спеки споживання електроенергії в Україні значно зросло. 9 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.