МОМ завершує проєкт з виплат грошової допомоги евакуйованим із зони бойових дій

Міжнародна організація з міграції повідомила про успішне завершення проєкту з виплати грошової допомоги евакуйованим з районів бойових дій. Загалом було виплачено близько 60 млн грн такої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".

"Розрахований на півроку, проєкт фактично діяв довше запланованого часу, й став прикладом успішної співпраці міжнародних партнерів, центральних і місцевих органів влади та "Укрпошти" для допомоги евакуйованим", – йдеться у повідомленні.

Здійснення виплат припинилося 7 липня 2024 року.

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Проєкт було започатковано з ініціативи Мінреінтеграції для підтримки евакуйованого цивільного населення.

У його межах "Укрпошта" організувала виплати разової грошової допомоги у розмірі 3 600 грн для понад 16 тисяч евакуйованих українців. Готівкова допомога виплачувалась пасажирам евакуаційних маршрутів на станціях прибуття.