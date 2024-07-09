Міністр оборони Німеччини шукає ще 4 мільярди євро на військову допомогу Україні, – ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає необхідним виділення додаткових 4 млрд євро для військової підтримки України у цьому році.

Як пише Spiegel, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами, передає Європейська правда.

Зазначається, що для нових поставок у другій половині 2024 року є трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.

Пісторіус неофіційно повідомив Лінднеру, що на другу половину 2024 року бюджет допомоги Україні на озброєння має бути збільшений ще на 4 млрд євро.

За даними Spiegel, Пісторіус хоче використати нові кошти, щоб цього року надати Україні більше боєприпасів, запчастин і, можливо, більше танків Leopard 1A.

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Водночас міністр фінансів Лінднер закликав федеральний уряд бути ощадливим. Надмірні витрати, такі як додаткові 4 млрд для України, ймовірно, будуть для нього неприємними. Однак Міноборони вважає, що постачання боєприпасів і запчастин є необхідним для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії.

Під час візиту до військ на Алясці Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх переговорів з Лінднером, а лише опосередковано підтвердив розмови з ним про нові гроші.

Без свіжих грошей поставки з Німеччини, які були розпочаті до цього часу, ймовірно, припиняться найпізніше наприкінці осені, пише видання.

Як повідомлялося, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для Бундесверу. Частину з них отримає Україна.