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Новини
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Російські мільярдери продовжують збагачуватися попри санкції, за рік заробили $11 мільярдів, – Bloomberg

путін,алекперов

Принаймні десяток найбагатших російських бізнесменів заробили понад 1 трильйон рублів ($11,3 мільярда) у 2023 році та в першому кварталі цього року завдяки тому, що їх компанії відновили або збільшили виплати дивідендів на тлі послаблення економічної невизначеності через війну Кремля в Україні.

Багато з цих підприємців тісно пов’язані з російським диктатором Путіним і потрапили під санції через війну, яка триває вже третій рік, свідчать підрахунки Bloomberg.

Очолив цей список Вагіт Алєкпєров, основний акціонер і колишній президент нафтового гіганта "ЛукОйл", який отримав приблизно 186 мільярдів рублів дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але уник обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Далі йдуть мільярдери Олексій Мордашов ("Сєвєрсталь") і Володимир Лісін ("Новолипецький металургійний комбінат"), які отримавли 148 млрд і 121 млрд рублів дивідендів відповідно. Мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а щодо Лісіна серйозних обмежень не запроваджено.

До переліку також входять соратник Путіна мільярдер Геннадій Тимченко і Тетяна Литвиненко, на яку її чоловік Володимир Литвиненко встиг переоформити свою частку в компанії "ФосАгро" до запровадження щодо нього санкцій США у 2023 році.

Литвиненко є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де Путін отримав докторський ступінь у 1997 році і чотири рази відповідав за його передвиборчу компанію на виборах президента у місті.

Російські олігархи заробили $11 мільярдів на другий рік великої війни попри санкції

Нагадаємо, США та союзники запровадили санкції проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, що змусило багато російських компаній призупинити виплату дивідендів через невизначеність і побоювання потенційного економічного колапсу. Ці побоювання не виправдалися, оскільки російська економіка поступово адаптувалася до нових умов, а експортери знайшли альтернативні ринки збуту.

Багато експортерів сировини відновили виплату дивідендів після реорганізації свого бізнесу та перенаправлення продажів на ринки Китаю, Індії та інших країн Півдня, які не запровадили санкції через війну в Україні. Багато державних корпорацій, таких як "Газпром нєфть" та "Сбєрбанк", не припиняли виплачувати дивіденди, оскільки вони отримали рекордні прибутки під час війни.

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Як повідомлялося, вартість доставки російської нафти сорту Urals клієнтам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня минулого року. Таким чином, санкції країн "Великої сімки", спрямовані на те, щоб позбавити Кремль потоку нафтодоларів, не досягають однієї зі своїх ключових цілей – підвищення вартості транспортування російської нафти, повідомляв Bloomberg.

Автор: 

росія (14455) санкції (4494) мільярдери (220)


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Топ коментарі
+8
Пекельні санкції в дії
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09.07.2024 14:04 Відповісти
+4
Вагіт Алєкпєров [...] отримав приблизно 186 мільярдів рублів дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але уник обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Дякуємо, США. Дуже хороша, послідовна у вас політика підтримки.
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09.07.2024 14:24 Відповісти
+3
Зараз налетять свідки великих санкцій та будуть розповідати про блокування платежів, яке вже обійшли через відкриття філіалів банків

Санкції не будуть діяти поки їх будуть вводити щодо окремих компаній а не цілого сектора...

а ще їх потім після публічного введення для преси, тихо відміняють як з ураном, титаном та платежами за енергоресурси
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09.07.2024 14:11 Відповісти
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Пекельні санкції в дії
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09.07.2024 14:04 Відповісти
Зараз налетять свідки великих санкцій та будуть розповідати про блокування платежів, яке вже обійшли через відкриття філіалів банків

Санкції не будуть діяти поки їх будуть вводити щодо окремих компаній а не цілого сектора...

а ще їх потім після публічного введення для преси, тихо відміняють як з ураном, титаном та платежами за енергоресурси
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09.07.2024 14:11 Відповісти
С - санкції.
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09.07.2024 14:13 Відповісти
Це відбувається тому , що режим ***** сильно інтегрований вссвітову економіку і світ поки не готовий вєбать ***** залізним зашморгом ....
тому так воно все тягнеться війна вічна , як і влада
як тільки війна закінчується влада сипеться і в Україні теж
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09.07.2024 14:19 Відповісти
Тому кацапські ракети будуть і багато
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09.07.2024 14:22 Відповісти
Вагіт Алєкпєров [...] отримав приблизно 186 мільярдів рублів дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але уник обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Дякуємо, США. Дуже хороша, послідовна у вас політика підтримки.
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09.07.2024 14:24 Відповісти
Нащо нам російські? Наші так накрал... ой, назаробляли, що пики в телевізор не влізають. Буває, що випадково нарвусь на Раду, або ******* Марафон - так попухли люди з голоду, що на сльозу пробиває.
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09.07.2024 14:30 Відповісти
Чи не за таких рашистів, дбайливо клопотався з листами та підписами, отой, із Сухумського земляцтва, що тепер відсиджується у ВРУ ??
Невже таки він??
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09.07.2024 15:01 Відповісти
Того що Білим домом руле американський Єрмак, Саліван і Блінкін (емігрант з кацапії) того так
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09.07.2024 16:28 Відповісти
Можна подумати, що наші бідніють
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09.07.2024 16:51 Відповісти
Ну як малі діти ! Санкції треба вводити не проти олігархів , а проти їхніх дітей , дружин і інших родичів. А головне - проти коханок. А головне - проти тещ. І тоді вже оцей серпентарій накладе олігарху санкції нижче пояса з обох сторін.
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09.07.2024 16:56 Відповісти
Ну так і ваші зелені наче теж не останніх пасуть ...розкошненько живуть на чолі з" многострадальним " 🤡
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09.07.2024 17:49 Відповісти

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