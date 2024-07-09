Російські мільярдери продовжують збагачуватися попри санкції, за рік заробили $11 мільярдів, – Bloomberg

Принаймні десяток найбагатших російських бізнесменів заробили понад 1 трильйон рублів ($11,3 мільярда) у 2023 році та в першому кварталі цього року завдяки тому, що їх компанії відновили або збільшили виплати дивідендів на тлі послаблення економічної невизначеності через війну Кремля в Україні.

Багато з цих підприємців тісно пов’язані з російським диктатором Путіним і потрапили під санції через війну, яка триває вже третій рік, свідчать підрахунки Bloomberg.

Очолив цей список Вагіт Алєкпєров, основний акціонер і колишній президент нафтового гіганта "ЛукОйл", який отримав приблизно 186 мільярдів рублів дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але уник обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Далі йдуть мільярдери Олексій Мордашов ("Сєвєрсталь") і Володимир Лісін ("Новолипецький металургійний комбінат"), які отримавли 148 млрд і 121 млрд рублів дивідендів відповідно. Мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а щодо Лісіна серйозних обмежень не запроваджено.

До переліку також входять соратник Путіна мільярдер Геннадій Тимченко і Тетяна Литвиненко, на яку її чоловік Володимир Литвиненко встиг переоформити свою частку в компанії "ФосАгро" до запровадження щодо нього санкцій США у 2023 році.

Литвиненко є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де Путін отримав докторський ступінь у 1997 році і чотири рази відповідав за його передвиборчу компанію на виборах президента у місті.

Нагадаємо, США та союзники запровадили санкції проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, що змусило багато російських компаній призупинити виплату дивідендів через невизначеність і побоювання потенційного економічного колапсу. Ці побоювання не виправдалися, оскільки російська економіка поступово адаптувалася до нових умов, а експортери знайшли альтернативні ринки збуту.

Багато експортерів сировини відновили виплату дивідендів після реорганізації свого бізнесу та перенаправлення продажів на ринки Китаю, Індії та інших країн Півдня, які не запровадили санкції через війну в Україні. Багато державних корпорацій, таких як "Газпром нєфть" та "Сбєрбанк", не припиняли виплачувати дивіденди, оскільки вони отримали рекордні прибутки під час війни.

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Як повідомлялося, вартість доставки російської нафти сорту Urals клієнтам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня минулого року. Таким чином, санкції країн "Великої сімки", спрямовані на те, щоб позбавити Кремль потоку нафтодоларів, не досягають однієї зі своїх ключових цілей – підвищення вартості транспортування російської нафти, повідомляв Bloomberg.