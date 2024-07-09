Кабмін схвалив законопроєкт про обіцяний Зеленським кешбек на українські товари (оновлено)
Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, яким передбачає внесення змін до Податкового кодексу задля запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 9 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Він уточнив, що законопроєкт "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" розроблено для реалізації указу президента Володимира Зеленського №31/2024 від 26 січня "Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".
"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та передбачити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", на умовах, визначених Кабінетом Міністрів", – додав Мельничук.
У разі ухвалення відповідних змін Верховною Радою, буде знята головна перепона для реалізації програми кешбеку, яку президент анонсував ще 26 лютого, пише Економічна правда. Для її запуску, після набрання чинності відповідних змін, уряду достатньо буде ухвалити лише постанову з умовами реалізації програми.
Що відомо про програму кешбеку на українські товари?
Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.
Наприкінці травня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала запуск програми Український кешбек" у липні-серпні. Утім пізніше її відклали до вересня.
Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші
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Кого обдиратимуть: платника податків чи бізнес?
То як зі світлом. Через відсутність світла у населення,
надої
-здрасті
-піріфєт, кажу.що треба?
- та тут такоє дєло - нам перевірки заборонені.
-Ну і?
- ви не могли б написати бамажку, шо ви нас викликаєте?
-...
Все, що придумує ця влада, обертається на гірше!
"Трясите вагон - создавайте видимость езды!"
Йди вже краще розпилюй мільярд дерев!
1. У країні шалений дефіцит бюджету, через що ростуть борги зовнішні і внутрішні + інфляція шагає, бо гроші друкують для його покриття.
2. І в цих умовах держава собі дозволяє щедре фінансування економічних та інших програм.
Замість того, аби різати всі витрати то і чуєш - пенсії індексують, кешбек на українські товари, кредити 5-7-9 (тобто нижче ринкової ставки), 900+ гривень на книжку кожному громадянину і так далі.
Я розумію, що треба економіку підтримувати, аби не загнулися всі, але за чий рахунок банкет ? З одного боку підтримка національної економіки, а з іншого хочуть драматично підняти податки (ПДВ, військовий збір . . .), тим самим те саме споживання будуть душити. Тобто ложечку їжі дали і одразу горло передавили.
Може я погано розумію економіку, але треба би жити по доходах трошки, а не ходити з простягнутою рукою "відстрочте платежі по облігаціях . . ."