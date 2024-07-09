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Новини
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Кабмін схвалив законопроєкт про обіцяний Зеленським кешбек на українські товари (оновлено)

ukraine

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, яким передбачає внесення змін до Податкового кодексу задля запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 9 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що законопроєкт "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" розроблено для реалізації указу президента Володимира Зеленського №31/2024 від 26 січня "Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та передбачити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", на умовах, визначених Кабінетом Міністрів", –  додав Мельничук.

У разі ухвалення відповідних змін Верховною Радою, буде знята головна перепона для реалізації програми кешбеку, яку президент анонсував ще 26 лютого, пише Економічна правда. Для її запуску, після набрання чинності відповідних змін, уряду достатньо буде ухвалити лише постанову з умовами реалізації програми.

Що відомо про програму кешбеку на українські товари?

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Наприкінці травня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала запуск програми Український кешбек" у липні-серпні. Утім пізніше її відклали до вересня

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші

Автор: 

бізнес (1202) Кабмін (7806) компенсації (339)


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Топ коментарі
+12
Я один тут вбачаю класну схему "оптимізації" податків для своїх? Зараз весь товар з аліка буде із лейбою "зробпен0 b ykraiHi" з того ж аліка. Наближені до імператора смоктуни отримають цей функціонал. Решта - лишк анал
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09.07.2024 14:07 Відповісти
+10
На фоні намірів суттєво підняти податки цей ваш кешбек виглядає як мінімум смішно.
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09.07.2024 14:01 Відповісти
+10
Чергова імітація бурхливої діяльності!
Все, що придумує ця влада, обертається на гірше!
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09.07.2024 14:10 Відповісти
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На фоні намірів суттєво підняти податки цей ваш кешбек виглядає як мінімум смішно.
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09.07.2024 14:01 Відповісти
За чий рахунок банкет?

Кого обдиратимуть: платника податків чи бізнес?
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09.07.2024 14:06 Відповісти
Покупців. Ціни на продукцію поднімуть, щоб було чим кешбечити..

То як зі світлом. Через відсутність світла у населення, надої прибутки стали падати. Тому просто підняли ціну на електрику.
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09.07.2024 14:40 Відповісти
Приходить "Держспоживслужба" в березні.
-здрасті
-піріфєт, кажу.що треба?
- та тут такоє дєло - нам перевірки заборонені.
-Ну і?
- ви не могли б написати бамажку, шо ви нас викликаєте?
-...
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09.07.2024 15:54 Відповісти
"ви нас викликаєте", щоб ми допомогли вам знайти у вас порушення...
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09.07.2024 16:05 Відповісти
Ну звичайно, просто в мене був тимчасовий ступор...
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09.07.2024 16:10 Відповісти
Заклякли від нахабності?)
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09.07.2024 17:21 Відповісти
Да...була думка - чи бува не зійшов з глузду (про себе)...тимчасово
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09.07.2024 17:23 Відповісти
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09.07.2024 17:20 Відповісти
Все у повній відповідності із законами т. зв. "ринкової економіки". Пропозиція електроенергії зменшилась? Зменшилась. Попит залишився на попередньому рівні? Залишився. Відповідно, ціна мусить збільшитися. Це ж як закон Ома
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09.07.2024 15:56 Відповісти
Я один тут вбачаю класну схему "оптимізації" податків для своїх? Зараз весь товар з аліка буде із лейбою "зробпен0 b ykraiHi" з того ж аліка. Наближені до імператора смоктуни отримають цей функціонал. Решта - лишк анал
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09.07.2024 14:07 Відповісти
Ні..таке точно нн проконає, бо в основному в нас продукти харчування.
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09.07.2024 14:41 Відповісти
Як і на послуги ендокринолога.
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09.07.2024 15:07 Відповісти
Чергова імітація бурхливої діяльності!
Все, що придумує ця влада, обертається на гірше!
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09.07.2024 14:10 Відповісти
А мені схоже на схему під "розпил"..
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09.07.2024 16:06 Відповісти
Доречно згадалося з брежнєвских часів:
"Трясите вагон - создавайте видимость езды!"
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09.07.2024 15:12 Відповісти
Ще не всі барани записалися в дію, в резерв - кацапи незадоволені.
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09.07.2024 15:29 Відповісти
Нехай краще ПДВ закриють - він усе рівно для корупціонерів.
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09.07.2024 15:42 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората!! Імітація бурхливої діяльності!!))
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09.07.2024 15:45 Відповісти
Це не закон,а законопроект!!))
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09.07.2024 15:57 Відповісти
Так, був неуважний. Перепрошую
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09.07.2024 15:58 Відповісти
Розпихають гроші куди попало аби менше на оборонку було
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09.07.2024 16:07 Відповісти
Очередной якобы экономический закон придуманый хитрозадыми юристами из шапито,мыльный пузырь для доверчевых лохов.
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09.07.2024 16:35 Відповісти
Коли вже наш Стецько заткнеться, та перестане фонтанувати "ідеями??
Йди вже краще розпилюй мільярд дерев!
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09.07.2024 19:30 Відповісти
"" про обісцяний "зебленським
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09.07.2024 21:09 Відповісти
З мене поганий економіст, але я по-людськи цього не розумію :
1. У країні шалений дефіцит бюджету, через що ростуть борги зовнішні і внутрішні + інфляція шагає, бо гроші друкують для його покриття.
2. І в цих умовах держава собі дозволяє щедре фінансування економічних та інших програм.

Замість того, аби різати всі витрати то і чуєш - пенсії індексують, кешбек на українські товари, кредити 5-7-9 (тобто нижче ринкової ставки), 900+ гривень на книжку кожному громадянину і так далі.

Я розумію, що треба економіку підтримувати, аби не загнулися всі, але за чий рахунок банкет ? З одного боку підтримка національної економіки, а з іншого хочуть драматично підняти податки (ПДВ, військовий збір . . .), тим самим те саме споживання будуть душити. Тобто ложечку їжі дали і одразу горло передавили.

Може я погано розумію економіку, але треба би жити по доходах трошки, а не ходити з простягнутою рукою "відстрочте платежі по облігаціях . . ."
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09.07.2024 22:06 Відповісти
Бо при владі такі самі економісти, як Боневтік юрист. І зараз вони ще крадуть, як в останній день. Чують, що звізда їх царюванню скоро прийде. Он і дурне світом катається, аж гай гуде. Вихлопу - нуль, а ті перельоти, проживання - скажених грошей коштують. Він же не в плацкарті одноосібно подорожує. І не в хостелі потім живе. Таке враження, що воно вивозить награбоване й ховає..а потім якось не повернеться з-за кордону й вспливе в якійсь країні, з якою в нас немає договору про екстрадицію..а може кокос возить))) хто його знає..
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10.07.2024 00:57 Відповісти

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