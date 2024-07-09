Кабмін схвалив законопроєкт про обіцяний Зеленським кешбек на українські товари (оновлено)

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт, яким передбачає внесення змін до Податкового кодексу задля запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 9 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що законопроєкт "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" розроблено для реалізації указу президента Володимира Зеленського №31/2024 від 26 січня "Про Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та передбачити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", на умовах, визначених Кабінетом Міністрів", – додав Мельничук.

У разі ухвалення відповідних змін Верховною Радою, буде знята головна перепона для реалізації програми кешбеку, яку президент анонсував ще 26 лютого, пише Економічна правда. Для її запуску, після набрання чинності відповідних змін, уряду достатньо буде ухвалити лише постанову з умовами реалізації програми.

Що відомо про програму кешбеку на українські товари?

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма ще у березні казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Наприкінці травня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко анонсувала запуск програми Український кешбек" у липні-серпні. Утім пізніше її відклали до вересня.

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші