У південних регіонах Росії почали запроваджувати графіки відключень світла

Зокрема, у Краснодарському краї відключення електропостачання торкнулися понад 325 тис. осіб, у Ростовській області – понад 226 тис., передає російське інформагентство РБК із посиланням на дані Міненерго РФ.

"У зв'язку з високим сезонним споживанням, викликаним літніми температурними максимумами, у Краснодарському краї відбуваються відключення об'єктів електромережевого господарства, які торкнулися понад 325 тисяч осіб. За оперативними даними без електропостачання залишаються 42 тис. споживачів", – повідомили у міністерстві.

У Краснодарі 9 липня температура повітря може сягнути плюс 38 градусів, 10 та 11 липня – плюс 35-36 градусів.

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У сусідній Ростовській області відключення електроенергії сталося через аварії та ремонт на об'єктах енергопостачання. Зокрема, аварія сталася на Новочеркаській ДРЕС (ремонт мають завершити 9 липня).

Крім того, на ситуацію з енергопостачанням вплинув плановий ремонт одного з блоків Ростовської атомної електростанції та аварійний ремонт блоків Ростовської ТЕЦ-2 та Волгодонської ТЕЦ-2. У результаті енергосистеми вибуло близько 1 ГВт потужності.

Відключення в регіоні фіксуються з 5 липня, тоді без електропостачання через технологічне порушення залишилася частина споживачів Батайська та Ростова-на-Дону. Наступного дня в області було запроваджено графіки тимчасового відключення світла.

8 липня губернатор Василь Голубєв констатував, що напружена ситуація з відключеннями склалася у Таганрозі та Неклінівському районі, де сталася аварія на лініях електропередачі.