У Харкові замовили будівництво другої підземної школи. Квадратний метр обійдеться у 70 000 гривень

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харкова уклало угоду з ТОВ "ТТ 2006" на будівництво нового протирадіаційного укриття на території школи по вулиці Академіка Богомольця вартістю 69,99 млн грн.

Про це повідомляє "Харківський антикорупційний центр" із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Підземна" школа буде розрахована на 352 особи, зокрема на 302 учнів та 50 працівників освітнього закладу. Її загальна площа становитиме 988,6 квадратних метрів. Таким чином, вартість квадратного метра будівництва укриття становить близько 70 тис. гривень. Усі будівельні роботи мають бути виконані до 20 грудня.

Ціни у кошторисі на другу підземну школу Харкова дещо завищені.

Наприклад, арматуру А500 с 16 мм у кошторисі врахували по 45 151 грн без ПДВ за тонну, хоча на сайті "Метінвесту" ціна такої арматури у Харкові – 31 700 гривень із ПДВ. З урахуванням обсягів, лише на придбанні арматури ціна може бути завищена на 5 млн грн.

Ціна бетонної суміші В30 у кошторис закладена на рівні 4 887 гривень за кубометр, хоча завод у Харкові пропонує такий бетон по 3750-3900 гривень за кубічний метр. Можлива переплата на придбані бетону становить понад 2 млн грн.

Водночас у переліку устаткування для школи не передбачено придбання генератора на випадок знеструмлень.

Читайте також: У Запорізькій області почали будувати одразу 5 підземних шкіл

Директором та засновником ТОВ "ТТ 2006" є Віталій Полежаєв, проєктантом була фірма "Танкріабуд", а головним інженером проєкту Олександр Кулаков.

Як повідомлялося, у квітні у Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Вона має 20 класних кімнат та зможе приймати 900 учнів у дві зміни.