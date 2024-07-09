Норвегія замовила артилерійських снарядів на 87 мільйонів євро замість переданих Україні

Норвезький уряд підписав зі збройовою компанією Nammo контракт на закупівлю артилерійських снарядів на суму понад 1 млрд норвезьких крон (87,1 млн євро).

Про це повідомляє NTB, передає Європейська правда.

Фінансування дозволить збройовій компанії інвестувати в нову виробничу лінію, завдяки чому Nammo вироблятиме "вдесятеро більше" артилерійських снарядів для оборонного сектора. Точну кількість не розголошують із міркувань безпеки.

За словами гендиректора Nammo Мортена Брандцега, створення нової виробничої лінії займе від півтора до двох років, але значну частину роботи вже зробили. Компанія також зможе подвоїти виробничі потужності з виробництва інших артилерійських боєприпасів і ракетних двигунів.

Брандцег підкреслив, що інвестиції уряду Норвегії насамперед стосуються поповнення норвезьких запасів снарядів, яких гостро потребує Україна. Водночас Nammo також має низку контрактів з іншими країнами.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

У червні повідомлялося, що Норвегія додатково виділить 1,1 млрд норвезьких крон (понад $73 млн), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні 240 млн євро на закупівлю засобів протиповітряної оборони.