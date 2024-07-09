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Новини
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Завтра світло відключатимуть усю добу. Найменше – вночі та зранку, – "Укренерго"

електроенергія,блекаут

Завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги", – сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

9 липня в "Укренерго" повідомили, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, а у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання електроенергії з ЄС.

Що таке черга відключення

"Укренерго" пояснює, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Автор: 

електроенергія (4292) Укренерго (2026) відключення світла (606)


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Топ коментарі
+7
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09.07.2024 18:58 Відповісти
+6
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09.07.2024 19:06 Відповісти
+5
Зруйнована держава, 20% окуповано орками, вбита економіка, світло тепер лише по великим святковим дням, при владі зграя "ефективних" зрадників-мародерів яких покриває особисто реЗЕдент... ЗатонєПорошенко!!! Хоть паржалі!!! Хуженєбудєт!!!...
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09.07.2024 19:26 Відповісти
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09.07.2024 18:58 Відповісти
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09.07.2024 19:06 Відповісти
Вова , іди з посади преЗедента , так як ти дійсно зайвий на цій посаді 🙁
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09.07.2024 19:27 Відповісти
Зруйнована держава, 20% окуповано орками, вбита економіка, світло тепер лише по великим святковим дням, при владі зграя "ефективних" зрадників-мародерів яких покриває особисто реЗЕдент... ЗатонєПорошенко!!! Хоть паржалі!!! Хуженєбудєт!!!...
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09.07.2024 19:26 Відповісти
хз у меня например света сегодня не было 2 часа,и до 12 ночи не планируеться,да разок было 6 часов за раз,ну ляпать что по праздникам это натуральное зрадойобство и клевета,что б там в укренерго не мутили с продажами перепродажами.
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09.07.2024 19:58 Відповісти
Довбень, а в нас 4 год є світло, 5 - нема цілодобово.
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09.07.2024 20:23 Відповісти
Щасливці! У нас 7 годин нема, а 2 є
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09.07.2024 20:34 Відповісти
похоже тебе хоть ссы в глаза
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09.07.2024 21:36 Відповісти
Як ви вже задовбали своїми відключеннями! Коли ви нажеретесь? Все одно не візьмете гроші з собою до пекла.
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09.07.2024 19:44 Відповісти
Укренерго на гілляку!
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09.07.2024 20:09 Відповісти
Замість виконання своїх обов'язків (забезпечення електроенергією) ПАТ "Укренерго" виконує вказівки регента президента України - Єрмака (агента рф): примушення населення до капітуляції рф.
Використати допомогу партнерів (міні-електростанції…), імпортувати енергію - це не є у приоритеті "влади" - бо тоді населення буде продовжувати бажати Перемогу над рф, а для влади "це є проблемою" (як говорив "президент" про можливість збільшити фінансування армії замість "великого крадівництва" у 2022).
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09.07.2024 23:04 Відповісти

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