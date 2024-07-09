Завтра світло відключатимуть усю добу. Найменше – вночі та зранку, – "Укренерго"

Завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги", – сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

9 липня в "Укренерго" повідомили, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, а у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання електроенергії з ЄС.

Що таке черга відключення

"Укренерго" пояснює, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.