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Новини
22 046 25

"Укренерго" змінило обсяги відключень світла 9 липня, обмеження на вечір вдалося зменшити (оновлено)

електроенергія

НЕК "Укренерго" змінює обсяг застосованих обмежень споживання електроенергії на 9 липня.

Як повідомили у пресслужбі компанії, застосування двох черг відключення продовжено до 16:00.

Згодом в "Укренерго" уточнили, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, а у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання електроенергії з ЄС.

Раніше очікувалося, що дві черги графіків відключень діятимуть до 14:00. Далі – з посиленням спеки – 3-4 черги.

Читайте також: Днів без відключень світла у липні не буде: "Укренерго" скасувало вимірювання споживання через спеку

Що таке черга відключення

"Укренерго" пояснює, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Автор: 

електроенергія (4292) Укренерго (2026) відключення світла (606)


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Топ коментарі
+7
А як щодо графіків, аби погодинно душити панів? Синхронний з графіками відключення.
Подушили - послабили зашморг, подушили - послабили...
(замріявся)
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09.07.2024 13:21 Відповісти
+7
отак це й працює: "укр"енерго нарешті отримало індульгенцію: роби що хочеш і тобі за це ніц не буде
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09.07.2024 13:30 Відповісти
+3
У нас цей графік інакше виглядає. Шість груп (які в статті чомусь - "черги").
Три години е/е відсутня, три години "сіра зона" і три години е/е є.
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09.07.2024 13:47 Відповісти
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А як щодо графіків, аби погодинно душити панів? Синхронний з графіками відключення.
Подушили - послабили зашморг, подушили - послабили...
(замріявся)
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09.07.2024 13:21 Відповісти
Ніхера не зрозуміло з цими чергами. Вчора о 6 вечора вимкнули, о 12-30 ночі ввімкнули. У батьків взагалі по 2 години вимикають. Одна область. Які це черги і як це працює
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09.07.2024 13:22 Відповісти
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09.07.2024 13:24 Відповісти
У нас цей графік інакше виглядає. Шість груп (які в статті чомусь - "черги").
Три години е/е відсутня, три години "сіра зона" і три години е/е є.
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09.07.2024 13:47 Відповісти
ну Львів не любить вову, а вова не любить Львів

тому в нас відключенння тривають 6-8 годин

а на Балканах, звісно ж, далі спека)
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09.07.2024 13:57 Відповісти
О, в мене таке саме)))) в Київ цифровий від дтек..5 черга/група..правда вимикають від балди))
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09.07.2024 14:25 Відповісти
отак це й працює: "укр"енерго нарешті отримало індульгенцію: роби що хочеш і тобі за це ніц не буде
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09.07.2024 13:30 Відповісти
Та ладна, в мене Київ цифровий стоїть - то там від ДТЕК графік..і п'ята черга..тут он в опису її навіть немає..це як? Зовсім немає взагалі? Чи хз як воно працює?)))
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09.07.2024 14:23 Відповісти
Якщо продовжити останній абзац, то отримаємо щось таке:
П'ять черг - 20 годин обмежень за добу;
Шість черг - 24 години обмежень за добу.
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09.07.2024 14:27 Відповісти
позачергово-обрізають дроти.
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09.07.2024 15:14 Відповісти
у нас на Львівщині поки що так

електрики немає по 12-14 годин на добу
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09.07.2024 14:25 Відповісти
В мене за графіком присутність світла 100% 4 години))
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09.07.2024 14:43 Відповісти
де де така жесть ???
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09.07.2024 14:44 Відповісти
Київ)) лівий берег, Дарниця))

Раніше наш будинок був на одній лінії із кількома підприємствами та залізницею, а десь через півроку після повномасштабного нам отаке зробили..тепер, навіть коли навкруги все сяє - в нас темно)) таке враження, що електрик вручну вмикає і вимикає))
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09.07.2024 14:50 Відповісти
Без півлітра не розберешся.
В укренерго якісь тяморошні в прес-службі працюють.
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09.07.2024 13:44 Відповісти
це точно))
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09.07.2024 15:25 Відповісти
принуждение к капитуляции проводят! да х*уй вы угадали. Будете висеть на каштанах все
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09.07.2024 14:34 Відповісти
Раніше на синоптиків гнали. Може з/п в Укренерго слід до 5 млн збільшити для більш точних прогнозів?
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09.07.2024 15:20 Відповісти
зараз взагалі ніхто графіків не дотримується, Дніпрою Вчора в ті години коли мало б бути відсутнім світло - воно було, натомість в години "екстренного відключення" світло зникло. Пёс его знает як вони там рахують)). І так не тільки в мене. Іноді знайомі сидять без світла по 7-8 годин.
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09.07.2024 15:24 Відповісти
У нас по 12 годин на добу гасять. Спасає генератор хоч і бензин не здешевих але 400 грам на годину.
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09.07.2024 15:36 Відповісти
Головне, щоб ахметка за кордон продавав електроенергію без відключень, а українці.... як завжди йому до ср@ки.
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09.07.2024 15:37 Відповісти
Ахметка иак сволота але у нас є пуцелейба який зі своїм 95 кварталом довів країну до безодні.
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09.07.2024 15:40 Відповісти
Добре що є військові у нас то бензин можна купити по півціни.Вже 200 літрів маю на зиму.
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09.07.2024 15:38 Відповісти
Дуже короткий коментар - "Не піздіть - світла немає по 6 годин"
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09.07.2024 16:00 Відповісти

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