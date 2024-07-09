"Укренерго" змінило обсяги відключень світла 9 липня, обмеження на вечір вдалося зменшити (оновлено)

НЕК "Укренерго" змінює обсяг застосованих обмежень споживання електроенергії на 9 липня.

Як повідомили у пресслужбі компанії, застосування двох черг відключення продовжено до 16:00.

Згодом в "Укренерго" уточнили, що з 16:00 до 19:00 діятимуть три черги відключень, а у вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання електроенергії з ЄС.

Раніше очікувалося, що дві черги графіків відключень діятимуть до 14:00. Далі – з посиленням спеки – 3-4 черги.

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Що таке черга відключення

"Укренерго" пояснює, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.