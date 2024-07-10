Норвегія може обмежити продаж нерухомості іноземцям через дії Росії

Норвезький уряд розгляне можливість заборони на купівлю нерухомості для іноземців без дозволу Міністерства оборони – за аналогією з Фінляндією.

Про це розповіла міністерка юстиції Норвегії Емілі Мель, передає Європейська правда.

За словами Мель, зараз уряд працює над "створенням системи попереднього погодження купівлі-продажу, наприклад для людей з-за меж Європи".

"Це означає, що ці люди повинні подати заявку й отримати схвалення, якщо вони хочуть купити нерухомість в Норвегії", – зазначила вона.

Заява Мель пролунала після розслідування шведських та норвезьких ЗМІ навесні цього року. Тоді стало відомо, що військові обох країн орендували під час спільних навчань котеджі на півночі Норвегії, що належать росіянам.

Служба безпеки поліції Норвегії раніше цього року також попереджала, що росіяни купують стратегічно розташовані об'єкти нерухомості. У країні наразі немає механізму перевірки даних про покупців.

Досвід Фінляндії

У червні цього року прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія готує кроки для усунення потенційних безпекових ризиків, пов'язаних із російською нерухомістю поблизу об'єктів критичної інфраструктури.

До того Міноборони Фінляндії вже заблокувало три угоди з нерухомістю через загрозу національній безпеці, одна з них була пов'язана з компанією з "російською участю".

Нагадаємо, у 2022 році, після початку повномасштабної війни з Україною росіяни продовжували скуповувати квартири у Фінляндії, поки туди ще можна було в'їжджати по турвізах, і уклали 282 угоди.

Після того, як влада Фінляндії закрила кордон для мандрівників з Росії з 30 вересня 2022 року, попит упав: за весь 2023 рік росіянам продали всього 64 об'єкти нерухомості.

Наприкінці листопада у ЗМІ називали цифру в 116 об'єктів, зазначаючи, що 16% угод було укладено громадянами, які проживають у РФ, а частину об'єктів купили російські компанії.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.