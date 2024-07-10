Окупанти завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі

У ніч проти 10 липня російські військові ракетами атакували Одещину. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Унаслідок ударів загинули двоє людей – охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення.

Також пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход.

Крім того, через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються, наголосив Кіпер.

Як повідомлялося, станом на кінець 2023 року російські атаки пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури.